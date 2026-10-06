En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Víctor Hugo Ayala
Nobel de Física
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En menos de 24 horas registran 5 muertes en Segovia: en límites con Bolívar siguen sin combustibles

En menos de 24 horas registran 5 muertes en Segovia: en límites con Bolívar siguen sin combustibles

En esta zona limítrofe las comunidades marcharon en silencio exigiendo el cese de hostilidades a grupos armados.

Marcha en límites entre Antioquia y Bolívar.jpg
Marcha en límites entre Antioquia y Bolívar.
Cahucopana
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

Hechos violentos siguen generando preocupación en el Nordeste de Antioquia en medio de las confrontaciones que persisten entre grupos armados dejando víctimas mortales.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Los más recientes hechos se registraron en zona rural del municipio de Segovia donde inicialmente autoridades de seguridad en el departamento confirmaron el hallazgo de dos cuerpos sin vida en la vereda Altos de Manila, a tres horas del casco urbano. Uno fue identificado parcialmente como un joven de 17 años de edad.

Últimas noticias

Controles en vías de Antioquia, Chocó y Córdoba.jpg
Antioquia

Más de 4.000 uniformados brindan seguridad en vías por receso escolar en Antioquia, Córdoba y Chocó

Centros de Salud, Metrosalud, Medellín.jpg
Antioquia

Agredieron a profesional de la salud en urgencias de la Unidad Hospitalaria Santa Cruz en Medellín

Publicidad

De igual manera, en las últimas horas Indepaz registró que en el sector conocido como Las Antenas, entre las veredas Rancho Quemado y Cancha Manila, fueron encontrados otros tres cuerpos sin vida que, al parecer, tenían las manos amarradas y presentaban signos de tortura.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El defensor de derechos humanos, Óscar Yesid Zapata, manifestó que las disputas en el territorio son situaciones denunciadas desde hace varios meses sin hasta ahora acciones eficaces por parte de las autoridades civiles ni la fuerza pública.

Publicidad

"Para nosotros es muy claro que los actores se tomaron ese territorio y podrían presentarse nuevos hechos de violencia que que que determinen posibles, o posible ocurrencia, nuevas masacres, omisión selectivos, desplazamientos forzados, confinamientos", manifestó.

Los recientes homicidios también volvieron a encender las alarmas de organismos humanitarios que denuncian la compleja situación que atraviesa la economía de poblaciones limítrofes con el sur de Bolívar tras ajustar ya 15 días sin abastecimiento de combustibles.

Publicidad

La alimentación de plantas eléctricas, motobombas que suministran agua y diferentes actividades productivas de la zona están en riesgo tras la orden del Clan del Golfo de no permitir el acceso de estos recursos como una posible ‘estrategia de guerra’.

En las últimas horas comunidades campesinas de la vereda Mina Nueva, realizaron una marcha pacífica por el respeto a la vida de la población civil.

Relacionados

Antioquia

violencia

Segovia

Noticias de hoy

Homicidios

Publicidad

Publicidad

Publicidad