En menos de 24 horas registran 5 muertes en Segovia: en límites con Bolívar siguen sin combustibles

Hechos violentos siguen generando preocupación en el Nordeste de Antioquia en medio de las confrontaciones que persisten entre grupos armados dejando víctimas mortales.

Los más recientes hechos se registraron en zona rural del municipio de Segovia donde inicialmente autoridades de seguridad en el departamento confirmaron el hallazgo de dos cuerpos sin vida en la vereda Altos de Manila, a tres horas del casco urbano. Uno fue identificado parcialmente como un joven de 17 años de edad.

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De igual manera, en las últimas horas Indepaz registró que en el sector conocido como Las Antenas, entre las veredas Rancho Quemado y Cancha Manila, fueron encontrados otros tres cuerpos sin vida que, al parecer, tenían las manos amarradas y presentaban signos de tortura.

🔴 #97MasacresEn2026



📆 Fecha: 05/10/2026

📍 Lugar: Segovia, Antioquia.

👥 N.º de víctimas: 3 personas



➡️En el sector de Las Antenas, vía a las veredas Rancho Quemado y Cancha Manila, fueron encontrados tres cuerpos sin vida que, al parecer, tenían las manos amarradas y… pic.twitter.com/Mb3mc3du3o — INDEPAZ (@Indepaz) October 6, 2026

El defensor de derechos humanos, Óscar Yesid Zapata, manifestó que las disputas en el territorio son situaciones denunciadas desde hace varios meses sin hasta ahora acciones eficaces por parte de las autoridades civiles ni la fuerza pública.

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"Para nosotros es muy claro que los actores se tomaron ese territorio y podrían presentarse nuevos hechos de violencia que que que determinen posibles, o posible ocurrencia, nuevas masacres, omisión selectivos, desplazamientos forzados, confinamientos", manifestó.

Los recientes homicidios también volvieron a encender las alarmas de organismos humanitarios que denuncian la compleja situación que atraviesa la economía de poblaciones limítrofes con el sur de Bolívar tras ajustar ya 15 días sin abastecimiento de combustibles.

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La alimentación de plantas eléctricas, motobombas que suministran agua y diferentes actividades productivas de la zona están en riesgo tras la orden del Clan del Golfo de no permitir el acceso de estos recursos como una posible ‘estrategia de guerra’.

En las últimas horas comunidades campesinas de la vereda Mina Nueva, realizaron una marcha pacífica por el respeto a la vida de la población civil.