En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Luiz Inácio Lula da Silva
Deicy Jiménez
Gustavo Petro
María Corina Machado
Fenómeno de El Niño

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Destituyeron e inhabilitaron por 10 años a funcionario de El Retiro por acoso sexual a contratista

Destituyeron e inhabilitaron por 10 años a funcionario de El Retiro por acoso sexual a contratista

De acuerdo con la Procuraduría, las conductas ocurrieron entre abril y diciembre de 2024, periodo en el que el funcionario habría hecho comentarios de contenido sexual.

procuraduria general de la nacion.jpg
Procuraduría General de la Nación
Foto: Procuraduría General de la Nación.
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

Destituyeron e inhabilitaron a un funcionario del municipio de El Retiro por acoso sexual a una contratista. Comentario, insinuaciones y acercamientos físicos no consentidos hicieron parte de las conductas.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Una sanción disciplinaria que le impide ejercer funciones públicas durante una década fue impuesta por la Procuraduría General de la Nación a Elkin Darío Franco García, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina de Cobro Coactivo y Fiscalización de El Retiro, Oriente antioqueño, por hechos relacionados con el acoso sexual a una contratista de la administración municipal.

Últimas noticias

Cortes de agua
Antioquia

Suspenden racionamientos de agua en Medellín tras aumento en nivel del embalse Piedras Blancas

Fuertes lluias fin de semana.jpg
Antioquia

Lluvias causan estragos en Antioquia: emergencia por árboles caídos e inundaciones en Guarne y Urabá

Publicidad

De acuerdo con el organismo de control, las conductas ocurrieron entre abril y diciembre de 2024, periodo en el que el funcionario habría hecho comentarios de contenido sexual, formulado insinuaciones inapropiadas y tenido acercamientos físicos sin consentimiento en distintos espacios de trabajo.

La Procuraduría estableció que estos comportamientos afectaron la dignidad de la contratista y vulneraron sus derechos fundamentales. En su valoración, el ente disciplinario advirtió que las situaciones de esta naturaleza pueden generar ambientes laborales hostiles y poner a las víctimas en una posición de vulnerabilidad, especialmente cuando temen que sus denuncias sean minimizadas o que se les responsabilice por lo ocurrido.

El fallo de primera instancia calificó la conducta atribuida a Franco García como una falta gravísima cometida a título de dolo. Según la entidad, el comportamiento desconoció los principios que deben orientar el ejercicio de la función pública y lesionó la dignidad humana de la mujer.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La decisión contempla la destitución del cargo y una inhabilidad general por 10 años para ejercer funciones públicas. Sin embargo, la decisión podrá ser apelada.

Relacionados

Noticias de hoy

Procuraduría General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad