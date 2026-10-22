En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bombardeo contra ELN
Eva Ferrer
Luis Díaz
Las 48 mujeres
Alejandro Ordóñez
Presupuesto 2027

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Maestros de Antioquia saldrían a paro ante las fallas en el sistema de salud por parte Fomag 

Maestros de Antioquia saldrían a paro ante las fallas en el sistema de salud por parte Fomag 

Aseguran que son cerca de 98 mil profesores los que podrían césar actividades hasta tener respuestas del Fomag. 

FOMAG en Medellín.jpg
Blu Radio
Por: Alfonso Cárcamo
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

En Medellín y el Valle de Aburrá los maestros ya no aguantan más y están protestando por la mala calidad de los servicios de salud. Advirtieron que saldrán a paro hasta que el Fomag de respuestas sea efectiva.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Cientos de maestros en el Valle de Aburrá se agolpan cada mañana desde las 3 de la madrugada en esta sede del fomag, ubicada en la avenida 33, en Medellín, para esperar un turno que les permita una cita médica. Sin embargo, no todos corren con la misma suerte de ser atendidos.

Últimas noticias

Trazado metrocable San Antonio de Prado
Antioquia

Obras del metrocable desde ya generan polémica en La Estrella: residentes piden garantías

Afectaciones por las lluvias en La Iguaná- Medellín
Antioquia

Ordenan evacuación a otras 20 familias de sus viviendas tras emergencias por quebrada La Iguaná 

Publicidad

La docente Claudia Muñoz ha tenido que ir 6 veces desde marzo para que la puedan remitir a un especialista que la opere y le retire unos quistes que hoy, según dice, pueden tenerla al borde de la muerte.

“Que no vuelva a preguntar por ella, que cuando esté lista me avisa, entonces desde abril estoy esperando cuándo me programaron la cirugía y en la orden para acabar de ajustar colocaron el orden de la cirugía y el código de la cirugía mal... Sigue creciendo, primero no me sangraba ahora sí me sangra cuando rozó los quistes, entonces, aquí estoy de nuevo”, relató.

En el Valle de Aburrá dicen que la situación es muy crítica, porque nunca encuentran medicamentos, nunca encuentran citas y siempre están retrasados todos los procedimientos a los que acceden.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

“En este momento es bastante complicada la situación, porque no contamos con una red actualizada, no tenemos prestadores y esto genera este caos y esta difícil situación para los compañeros. Todos están acá en busca de una cita, imágenes diagnósticas, citas con especialistas”, contó Maria Emma Martínez, miembro de la asociación sindical de educadores de Medellín.

Publicidad

Los maestros ya tienen planeadas vías de hecho para hacerse escuchar por el Gobierno Nacional.

“Hoy estamos desde la asociación sindical fijando la hora cero para un cese de actividades. Estamos programando un cese de actividades para los próximos días, porque ya no es posible permitir que se nos mueran nuestros docentes ante la mirada perdida que tiene el fomag, el gobierno central y sobre todo el ministerio de educación”, confirmó en Blu Radio Kerton Palacios, miembro asociación sindical de educadores de la capital antioqueña.

Publicidad

Los maestros consideran que uno de los grandes problemas del fomag es la centralización y la toma de decisiones importante solamente desde Bogotá, siendo Antioquia y Medellín una de las regiones con más profesores.

Relacionados

Medellín

Salud

Fomag

Publicidad

Publicidad

Publicidad