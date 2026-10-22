Maestros de Antioquia saldrían a paro ante las fallas en el sistema de salud por parte Fomag 

En Medellín y el Valle de Aburrá los maestros ya no aguantan más y están protestando por la mala calidad de los servicios de salud. Advirtieron que saldrán a paro hasta que el Fomag de respuestas sea efectiva.

Cientos de maestros en el Valle de Aburrá se agolpan cada mañana desde las 3 de la madrugada en esta sede del fomag, ubicada en la avenida 33, en Medellín, para esperar un turno que les permita una cita médica. Sin embargo, no todos corren con la misma suerte de ser atendidos.

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La docente Claudia Muñoz ha tenido que ir 6 veces desde marzo para que la puedan remitir a un especialista que la opere y le retire unos quistes que hoy, según dice, pueden tenerla al borde de la muerte.

“Que no vuelva a preguntar por ella, que cuando esté lista me avisa, entonces desde abril estoy esperando cuándo me programaron la cirugía y en la orden para acabar de ajustar colocaron el orden de la cirugía y el código de la cirugía mal... Sigue creciendo, primero no me sangraba ahora sí me sangra cuando rozó los quistes, entonces, aquí estoy de nuevo”, relató.



En el Valle de Aburrá dicen que la situación es muy crítica, porque nunca encuentran medicamentos, nunca encuentran citas y siempre están retrasados todos los procedimientos a los que acceden.

“En este momento es bastante complicada la situación, porque no contamos con una red actualizada, no tenemos prestadores y esto genera este caos y esta difícil situación para los compañeros. Todos están acá en busca de una cita, imágenes diagnósticas, citas con especialistas”, contó Maria Emma Martínez, miembro de la asociación sindical de educadores de Medellín.

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Los maestros ya tienen planeadas vías de hecho para hacerse escuchar por el Gobierno Nacional.

“Hoy estamos desde la asociación sindical fijando la hora cero para un cese de actividades. Estamos programando un cese de actividades para los próximos días, porque ya no es posible permitir que se nos mueran nuestros docentes ante la mirada perdida que tiene el fomag, el gobierno central y sobre todo el ministerio de educación”, confirmó en Blu Radio Kerton Palacios, miembro asociación sindical de educadores de la capital antioqueña.

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Los maestros consideran que uno de los grandes problemas del fomag es la centralización y la toma de decisiones importante solamente desde Bogotá, siendo Antioquia y Medellín una de las regiones con más profesores.