Puertos, vía al mar y acueducto fueron los proyectos presentados desde Antioquia al vicepresidente

Puerto Antioquia, la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo y el fallido acueducto de Urabá que anunció en su momento el presidente Gustavo Petro fueron los principales temas sobre la mesa durante un encuentro que se llevó a cabo en las últimas horas en el Distrito de Turbo.

Según informó la Gobernación de Antioquia, hicieron presencia el vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano-, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín; la ministra de Transporte, Elsa Noguera; el viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Arturo Adolfo Dujud Durán; el presidente de la junta directiva de Proantioquia, Juan Carlos Mora Uribe, y la presidenta ejecutiva de Proantioquia, Juliana Velásquez Rodríguez, además de empresarios y líderes gremiales.

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"Aquí hemos hecho una inversión muy grande en todos los frentes, que habrá de materializarse en el curso de los próximos años del orden de los 2.6 billones de pesos. El componente social ya se acerca a los 100 mil millones de pesos, en vivienda casi 300 mil, pero en bienes públicos que tiene que ver básicamente con la construcción de vías, como la vía al mar, como los 125 kilómetros que habrán de conectar a San Pedro con Necoclí, con Arboletes, con Turbo, como la conexión que se está logrando en Mutatá", detalló el gobernador.

Teniendo como foco que esta subregión será un centro logístico, industrial, agroindustrial y portuario de Colombia, el ente departamental también abordó el proyecto Futuro Urabá, las propuestas para crear la Zona Económica Especial y el Área Metropolitana de Urabá.



"Cuando yo me sueño una patria milagro y llego directo a Urabá es porque creo firmemente en que aquí hay un milagro que se puede construir. El concepto de Patria Milagro no es simplemente atraer inversión por el prurito, atraer inversión para hacer más ricos a los más ricos, es lograr que esa riqueza se traduzca en beneficios para los más vulnerables de la sociedad", dijo el vicepresidente José Maniel Restrepo.

Acueducto, una deuda pendiente con el Urabá

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Uno de los principales proyectos presentados por el mandatario departamental es el acueducto regional El Sable, que busca suministrar agua potable a los municipios del eje bananero. La Gobernación de Antioquia avanza en la culminación de los estudios y diseños —actualmente en etapa de factibilidad— con una inversión de 17 mil 500 millones de pesos. La primera fase de construcción está estimada en 1,6 billones de pesos y se prevé que quede contratada por la Gobernación de Antioquia en 2027.

El proyecto incluye cerca de 100 kilómetros de conducción y 25 kilómetros de impulsión, así como la captación en el río León, a la altura de la vereda Bocas de Chigorodó, una planta de producción de agua potable en Carepa y sistemas de almacenamiento en diferentes puntos de la subregión. La propuesta busca atender las necesidades de los sectores urbanos de Apartadó, Carepa y Turbo.