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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Destruyeron megalaboratorio de cocaína del grupo delincuencial El Mesa en El Peñol, Antioquia

Destruyeron megalaboratorio de cocaína del grupo delincuencial El Mesa en El Peñol, Antioquia

El Ejército estima una afectación por 1.500 millones de pesos a este grupo ilegal, que en el lugar podía producir 800 kilogramos mensuales de la droga.

megalaboratorio
Megalaboratorio de cocaína destruído en Antioquia.
Foto: Ejército Nacional.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

No paran los operativos del Ejército Nacional contra las economías ilegales en el Oriente del departamento. La Cuarta Brigada destruyó un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en zona rural de El Peñol.

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La acción fue desarrollada por tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 4 Juan del Corral, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (DIRAN), en medio de operaciones contra el narcotráfico en Antioquia.

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Durante el procedimiento, los uniformados encontraron más de 350 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 264 galones de sustancias líquidas con características similares a clorhidrato de cocaína en suspensión y 801 galones de insumos químicos utilizados para el procesamiento de estupefacientes.

En el lugar también fueron hallados 11 hornos microondas, un marciano, una tolda, un gusano, dos grameras, 20 canecas plásticas, 10 canecas metálicas, un tanque con capacidad de 1.000 litros y 15 baldes plásticos, elementos empleados en las diferentes etapas de producción de la droga. Al respecto se refirió el teniente coronel Jorge Alberto Acosta Ortiz, comandante del Grupo Mediano de Caballería N.º4 Juan del Corral.

"Lo que representa esta afectación económica aproximada a 500001000 de pesos a estas economías ilícitas de este grupo criminal. Con esta operación sostenida, el ejército nacional continúa debilitando las capacidades logísticas y financieras de grupos criminales, evitando la producción y distribución de este estupefaciente", indicó.

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De acuerdo con el reporte militar, la infraestructura intervenida tenía una capacidad estimada de producción de 800 kilogramos mensuales de clorhidrato de cocaína. Con su destrucción, las autoridades buscan frenar la producción y distribución de estupefacientes y reducir los recursos económicos de esta estructura criminal, pues se estima que la afectación fue de 1.500 millones de pesos.

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Finalmente, el Ejército señaló que este resultado hace parte de las operaciones adelantadas contra las economías ilícitas en Antioquia, con las que buscan afectar las actividades de los grupos criminales que tienen presencia en el territorio.

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