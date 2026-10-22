Nuevo caso de maltrato animal en Antioquia: le dieron dos machetazos a un perro en La Unión

Hay indignación en el municipio de La Unión por el caso de un perro al que le dieron dos machetazos. El ataque contra el animal ocurre apenas un mes después del caso de una perrita en Remedios a la que también hirieron con un arma similar.

Un nuevo caso de maltrato animal ocurrió en el municipio de La Unión, donde un perro fue hallado a un costado de la vía hacia la vereda Mazorcal con dos heridas de consideración que habrían sido provocadas con un machete.

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El animal fue auxiliado inicialmente por una trabajadora del sector de Sumicol, quien lo trasladó a una clínica veterinaria donde permanece internado bajo pronóstico reservado. Ante la alerta ciudadana, la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Turismo de La Unión asumió la verificación del caso e inició la revisión de las cámaras de seguridad de la zona para establecer las circunstancias exactas del ataque e identificar al agresor.

Este hecho en el Oriente antioqueño se relaciona con la agresión sufrida el mes pasado por la perrita "Amparito" en el municipio de Remedios, en el Nordeste del departamento. La canina también fue víctima de un ataque con machete al interior de una finca, sufriendo severas lesiones en la boca y fracturas en sus extremidades que obligaron a su traslado de emergencia hacia un centro de atención especializada en Medellín para lograr su recuperación.



Frente a la recurrencia de estos actos de violencia en el territorio antioqueño, la administración municipal a través de un comunicado reiteró a la comunidad para aportar información que permita individualizar a los responsables y recordaron que las agresiones físicas contra animales constituyen un delito investigado por la Fiscalía General de la Nación.