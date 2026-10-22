Obras del metrocable desde ya generan polémica en La Estrella: residentes piden garantías

A un poco más de un año de que comiencen las obras para el metrocable más grande de los que se han construido en el Valle de Aburrá, hay varias voces en contra de la ubicación de su segunda estación en el barrio Las Brisas, zona residencial de La Estrella.

Se trata del proyecto del metrocable de San Antonio de Prado, que está en fase de factibilidad, en medio de peticiones por parte de la comunidad de que haya garantías ante las posibles afectaciones por la construcción de este sistema de transporte, especialmente por los posibles impactos sobre las viviendas, el espacio público, el ruido y la seguridad, sumado a los trancones que se generaran durante por lo menos 30 meses de obras.

Publicidad

En un encuentro que se llevó a cabo en el sector de Monterrey en las últimas horas, varias personas le reclamaron al alcalde Mario Gutiérrez que no defienda sus inquietudes y que apenas se les está avisando, cuando la administración tuvo conocimiento desde febrero de que el recorrido pasaría por allí.

"Todos confiaron en ti y en que ibas a hacer una gestión por este municipio, por la seguridad de nosotros. No por Medellín, sino por La Estrella", le expresó una ciudadana durante el encuentro.



Frente a las inquietudes de la ciudadanía, BLU Radio dialogó con Claudia García, jefe de Planeación Estratégica del Metro de Medellín, quien explicó que durante la etapa de prefactibilidad se evaluaron cinco trazados y seis tecnologías, y se seleccionó la alternativa con menor impacto predial y ambiental.

Según García, se estima una afectación de entre 120 y 140 predios a lo largo de los cinco kilómetros del corredor, que conectará a Medellín con La Estrella y el corregimiento San Antonio de Prado, con un recorrido en cable que tomaría aproximadamente 20 minutos y el proyecto tendría un costo de 1,3 billones de pesos.

Publicidad

"Este es el cable más largo que hemos construido. En el caso de muchas comunidades, estamos hablando pasar de 2 horas de ir desde su vivienda hasta conectarse con el sistema integrado, o sea, en la estación de la estrella, con el sistema que nos puede llevar a todo el territorio. 2 horas de recorrido que tiene un impacto gigante en la equidad, en la economía de esas familias, y vamos a hablar de 20 minutos de recorrido en total. Es un potencial de de beneficios de más de 210 000 personas conectadas con ese proyecto", detalló.

Tatiana Guevara de Echavarría, secretaria de Planeación de La Estrella, admitió en diálogo con este medio que los habitantes de sectores y unidades residenciales como Monterrey, Pitriza y Romazino han expresado preocupaciones por la llegada del proyecto, entre ellas una eventual desvalorización de sus propiedades y los cambios en la dinámica residencial del municipio, ante lo cual aseguró que le están diciendo sí al proyecto pero “con garantías”.

Publicidad

Uno de los puntos de preocupación es el ancianato “Hogar del desvalido”, ubicado en un predio que sería intervenido, ante lo cual Guevara aseguró que el Metro y la Alcaldía ya se reunió con su junta directiva y evalúan medidas para mantener la prestación del servicio mediante la reubicación de la edificación en ese mismo sitio de gran extensión.

"Estamos garantizando, estamos pendientes de lo que está sintiendo nuestra gente, y revisando con el Metro cómo podemos hacer para que el impacto no vaya a perjudicar a ninguno de nuestros ciudadanos. Que la gestión previa se haga justa. En el caso puntual, digo, es un predio de grandes dimensiones, donde está una parte de la infraestructura y se va a reubicar la edificación para que se pueda seguir prestando el servicio para nuestros adultos mayores", expuso Guevara.

Será el metrocable urbano más largo de la ciudad con una extensión de 5 kilómetros y 6 estaciones. La inversión estimada para la construcción es de $1.3 billones.

La funcionaria señaló que la administración municipal está acompañando a la comunidad y revisando con el Metro las medidas necesarias para que la obra se adapte a las condiciones del territorio.

Publicidad

El Metro de Medellín precisó que la adjudicación del contrato de ejecución está prevista para julio de 2027, con inicio en agosto de ese año. Las obras podrían comenzar seis meses después, tras el diseño en detalle.