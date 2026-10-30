Cambio de mando en el Banco de Bogotá: María Fernanda Suárez asume la presidencia de la entidad

La Junta Directiva del Banco de Bogotá confirmó el nombramiento de María Fernanda Suárez Londoño como nueva presidenta de la entidad. De acuerdo con la información oficial emitida por la institución financiera, la decisión se tomó tras aceptar la renuncia presentada por Juan Carlos Echeverry Garzón a la Presidencia de la organización.



¿Quién es María Fernanda Suárez y cuál es su trayectoria profesional?

Según detalló la entidad bancaria a través de un comunicado institucional, María Fernanda Suárez Londoño cuenta con una trayectoria superior a 30 años de experiencia profesional en los sectores público y privado. Durante los últimos tres años, la ejecutiva estuvo al frente de la Presidencia del Banco Popular.

A lo largo de su carrera ha ejercido cargos directivos como presidenta de Accenture Colombia, ministra de Minas y Energía, y vicepresidenta ejecutiva de Estrategia y Finanzas en Ecopetrol. Asimismo, la directiva ha vinculado su labor profesional a entidades financieras e instituciones públicas como el Ministerio de Hacienda, Porvenir, Citibank y Bank of America.

Juan Carlos Echeverry, economista, exministro de Hacienda y expresidente de Ecopetrol Foto: suministrada

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En el ámbito corporativo, Suárez integra actualmente las juntas directivas de Corficolombiana, Promigas y Aval Valor Compartido. La nueva presidenta es administradora de empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y posee una maestría en Gestión de Políticas Públicas otorgada por la Universidad de Georgetown.



¿Qué metas asumirá la nueva presidencia del Banco de Bogotá?

Con el cambio en la dirección general, la Junta Directiva del Banco de Bogotá expresó su reconocimiento a Juan Carlos Echeverry Garzón por su compromiso y liderazgo durante el periodo en que ejerció la Presidencia.

De acuerdo con lo informado por la entidad, Suárez asume el cargo con el objetivo de dar continuidad a las prioridades estratégicas de la institución, impulsar un crecimiento rentable y sostenible, fortalecer la propuesta de valor para los usuarios y consolidar la posición de la marca dentro del sistema financiero colombiano.