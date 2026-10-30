Empresa extranjera invertirá más de US$5 millones en Colombia en este proyecto

Flint Colombia proyecta una inversión superior a los US$5 millones para convertir a Bogotá en un centro regional de creatividad, comunicación y consultoría empresarial. La iniciativa busca aprovechar el talento colombiano y consolidar desde el país una plataforma capaz de atender las necesidades de compañías en diferentes mercados de Latinoamérica.

La inversión se está estructurando con capital de origen uruguayo y la participación de inversionistas de distintos países de la región. El proyecto es liderado por Xavier Serrano, John Raúl Forero y Juan Carlos Chaves, profesionales con experiencia en cargos directivos de importantes redes publicitarias internacionales, quienes también tendrán responsabilidades dentro de Flint Latam, cuya operación actualmente conecta a Colombia, Ecuador y Perú.

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Bogotá tendrá un papel estratégico que irá más allá del mercado nacional, pues desde allí se coordinarán la dirección creativa regional y el desarrollo de nuevos negocios. De acuerdo con Xavier Serrano, CEO de Flint Colombia, la compañía busca aprovechar la experiencia adquirida en grandes redes internacionales para construir una propuesta con decisiones y equipos desde Latinoamérica, conectando el talento de cada país con las necesidades de las empresas.

Como parte de su expansión, Flint Latam contempla abrir operaciones en México y Panamá durante 2027, con el propósito de ampliar su presencia regional y fortalecer sus capacidades mediante equipos locales. Su modelo permitirá integrar profesionales de diferentes países para desarrollar proyectos y estrategias adaptadas a los mercados y objetivos de cada cliente.



La apuesta se desarrolla en medio de la transformación de la industria publicitaria en Colombia. Según cifras de PwC, la publicidad exterior alcanzó los US$74,5 millones en 2025, mientras que la inversión en publicidad digital llegó a $3,04 billones, con un crecimiento del 7,6 % frente a 2024, de acuerdo con IAB Colombia.