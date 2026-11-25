Una investigación de Alpina permitió desarrollar y patentar en Colombia un ingrediente obtenido de componentes de la leche que contribuye al equilibrio de la microbiota intestinal.

La búsqueda de nuevos ingredientes que aporten beneficios a la nutrición impulsó a Alpina a desarrollar una fibra prebiótica propia: GOS (galactooligosacáridos). Este componente es resultado de varios años de investigación científica y representa un avance en el aprovechamiento de la matriz láctea para crear ingredientes funcionales.

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Pero ¿cómo funciona esta fibra y qué beneficios aporta al organismo? Su particularidad está en que no se digiere en la parte superior del tracto gastrointestinal, por lo que llega prácticamente intacta al colon, donde interactúa con las bacterias que habitan en el intestino.

De esta manera, su consumo regular, acompañado de una alimentación equilibrada, contribuye a mantener el balance de la microbiota intestinal, un conjunto de microorganismos que cumple funciones importantes para el funcionamiento del sistema digestivo.



Cómo cuidar el intestino en fin de año Foto: Freepik

¿En qué se diferencia de los probióticos?

Aunque ambos están relacionados con el cuidado intestinal, cumplen funciones distintas. Los probióticos son microorganismos vivos que, consumidos en cantidades adecuadas, pueden contribuir a normalizar las funciones digestivas y favorecer el equilibrio de la microbiota.

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Por su parte, los prebióticos, como la fibra GOS, son componentes que favorecen ese equilibrio. Según la compañía, consumir mínimo cinco gramos diarios de prebióticos, junto con una dieta balanceada, contribuye a la salud intestinal.

Una investigación colombiana que ya tiene patente

El desarrollo de esta fibra fue liderado por el Instituto Alpina, que durante cerca de seis años investigó cómo aprovechar los componentes de la leche para obtener ingredientes con características nutricionales específicas.

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En los últimos diez años, esta institución ha liderado más de 110 proyectos de investigación enfocados en nuevos ingredientes funcionales y la evolución de su portafolio.

Además, cuenta con la clasificación A del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la máxima categoría para institutos de investigación en alimentos. Alpina también tiene el reconocimiento como Empresa Altamente Innovadora (EAI).

Óscar Emir Rincón, vicepresidente de Operaciones de Alpina, señaló que este desarrollo demuestra la importancia de transformar la investigación científica en soluciones que puedan producirse a escala industrial y llegar a los consumidores.

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Actualmente, la fibra GOS está presente en Kéfir Plus de Alpina, donde se combina con 14 cepas de cultivos vivos y miles de millones de probióticos activos.

Con esta innovación, la compañía busca ampliar el desarrollo de alimentos con aportes nutricionales especializados y convertir el conocimiento científico en nuevos ingredientes para la industria alimentaria.