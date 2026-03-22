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Blu Radio  / Salud  / Probióticos y salud intestinal: la importancia de la microbiota desde la primera infancia

Probióticos y salud intestinal: la importancia de la microbiota desde la primera infancia

Según especialistas, los primeros 1.000 días de vida son determinantes para el desarrollo de la microbiota intestinal, que a su vez influye en funciones como la permeabilidad intestinal.

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