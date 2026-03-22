Probióticos y salud intestinal: la importancia de la microbiota desde la primera infancia

Enterogermina informó, en el marco del Gut Summit, que los probióticos cumplen un papel relevante en la salud intestinal tanto en niños como en adultos, especialmente por su capacidad de interactuar con la microbiota.

Según lo expuesto por la especialista Flavia Indrio, referente internacional en gastroenterología pediátrica, estos microorganismos pueden actuar mediante la competencia con bacterias patógenas, la producción de vitaminas y la generación de sustancias antimicrobianas como la clausina.

La compañía señaló que, en pediatría, el uso de probióticos es frecuente, pero enfatizó que su elección debe estar basada en cepas específicas, dado que cada una responde a condiciones particulares. En ese sentido, insistió en que la recomendación debe hacerse bajo criterio médico, teniendo en cuenta la evidencia científica disponible y el objetivo terapéutico.

De acuerdo con la información presentada, los primeros 1.000 días de vida son determinantes para el desarrollo de la microbiota intestinal, que a su vez influye en funciones como la permeabilidad intestinal y la inmunidad a lo largo de la vida. Por ello, Enterogermina subrayó la importancia de identificar qué probióticos tienen acción comprobada durante esta etapa.



“Produce vitaminas y genera sustancias antimicrobianas, como la clausina. Por eso, ante una enfermedad en los niños, es clave identificar cómo hacerle frente", aseguró la experta.

Finalmente, la marca indicó que el uso de probióticos no se limita a la población infantil, ya que también pueden ser útiles en adultos, por ejemplo, en el manejo de infecciones como las asociadas a Helicobacter pylori.

Asimismo, reiteró la importancia de mantener una alimentación adecuada —incluida la lactancia materna en los primeros meses y la reducción de productos ultraprocesados— y de consultar con profesionales de la salud antes de iniciar cualquier suplementación.