El sector hospitalario expresó su preocupación por el proyecto de decreto del Ministerio de Salud que busca modificar las condiciones del giro directo, al considerar que reducir este mecanismo podría agravar la crisis financiera de clínicas, hospitales e instituciones prestadoras de servicios de salud.

Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), anunció que enviarán al Gobierno observaciones jurídicas, técnicas y financieras sobre la iniciativa.

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Giraldo recordó que el giro directo lleva cerca de 14 años funcionando en el sistema de salud y que su propósito ha sido facilitar el flujo de recursos, garantizar mayor transparencia en los pagos y permitir conocer el destino de los dineros que reciben los prestadores. Advirtió que la situación financiera de las EPS es preocupante, pues de las 28 entidades que actualmente existen en el país, solamente cuatro cumplen plenamente con el indicador de patrimonio adecuado, cuyo deterioro alcanzó un déficit de 21 billones de pesos a diciembre de 2025.

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El dirigente gremial cuestionó que reducir el giro directo del 90% al 80% significaría movilizar cerca de 10 billones de pesos anuales por fuera de este canal transparente, devolviéndolos a las cajas de las EPS, varias de ellas intervenidas y con crecientes deudas con hospitales y clínicas.



Como alternativa, Giraldo propuso mantener el giro directo del 90% y reglamentar el porcentaje de administración de las EPS alrededor del 6%, lo que permitiría liberar cuatro puntos porcentuales para atender gastos como impuestos, anticipos y otras necesidades de caja que argumenta el Gobierno.

También cuestionó la propuesta de priorizar los pagos bajo modalidades globales y prospectivas y capitación, dejando en último lugar el pago por evento. Advirtió que esta disposición podría perjudicar a las instituciones que mantienen abiertas sus puertas para atender urgencias, en medio del aumento de la demanda y las dificultades de los pacientes para acceder a otras redes de atención.

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Finalmente, el director de la ACHC pidió al presidente Abelardo de la Espriella su intervención, ayuda y protección para el sector prestador, los hospitales, las clínicas, las IPS y el talento humano en salud. Además, reclamó el cumplimiento del plan de choque de 10 billones de pesos, la capitalización de las EPS intervenidas y mayores recursos para compra de cartera y créditos que permitan aliviar las obligaciones financieras de las instituciones que continúan prestando servicios a la población.