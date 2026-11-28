Adelgazar, aumentar la masa muscular, mejorar la apariencia de la piel y retrasar el envejecimiento son algunas de las promesas que han acompañado el auge de los péptidos en redes sociales. Sin embargo, especialistas han advertido sobre los riesgos de utilizar estas sustancias sin supervisión médica, especialmente cuando se desconoce su procedencia y composición.

En entrevista con En Blu Jeans, Rosa Helena Bustos, jefe del Departamento de Farmacología de la Universidad de La Sabana, explicó cuáles son las aplicaciones de estas sustancias en la medicina y por qué es importante diferenciar los medicamentos aprobados de aquellos productos que todavía se encuentran en investigación.

Péptidos Foto: Magnific.

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¿Qué son los péptidos y por qué están de moda?

Los péptidos son sustancias conformadas por cadenas cortas de aminoácidos y su utilización en la medicina lleva décadas. Bustos mencionó ejemplos como la insulina para el tratamiento de la diabetes, la oxitocina para inducir el parto y la teriparatida para pacientes con osteoporosis.

Sin embargo, considera que el detonante de su popularidad reciente fue la aparición de medicamentos que actúan sobre el receptor GLP-1, algunos de los cuales han demostrado reducciones de peso de entre el 15 % y el 20 % en determinados tratamientos.



“Estos funcionan de verdad y se volvió creíble toda esta categoría”, explicó Bustos, quien agregó que la escasez y los elevados precios de estos medicamentos también favorecieron la aparición de un mercado informal.

La especialista señaló que, paralelamente, comenzó a crecer una industria enfocada en la longevidad, el rendimiento físico y el antienvejecimiento, en la que los péptidos encontraron un espacio comercial importante.

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¿Cuáles son los riesgos de utilizar péptidos?

Bustos advirtió que algunos de los productos comercializados por internet se encuentran bajo etiquetas como “para uso en investigación”, pese a que son ofrecidos a personas interesadas en mejorar su apariencia o rendimiento físico.

“Esta denominación hace que el fabricante no venda un medicamento, sino un insumo de laboratorio. ¿Y eso qué hace? Que exima de las buenas prácticas de manufactura, de la farmacovigilancia, de la aprobación del registro sanitario para comercializar este tipo de sustancias”, explicó.

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Esto significa que el consumidor podría estar adquiriendo sustancias que no cuentan con las garantías exigidas a un medicamento autorizado, que podrían contener impurezas o ingredientes que no se mencionan en sus etiquetas.

Otro de los temas abordados fue la posible relación entre medicamentos como Ozempic y la pérdida de visión, específicamente por una condición denominada neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION).

Ozempic Foto generada con IA.

Para esto, citó un análisis de la FDA: "Ellos hicieron unos ensayos clínicos aleatorizados y encontraron 15 eventos probables de este tipo de patología entre 134.000 pacientes y encontraron diez (...) en quienes recibieron agonistas de GLP-1 y cinco con los de placebo. Esto finalmente, ¿en qué se traduce? En que hay una tasa del 6,4 por cada 100.000 personas frente a más o menos 3,8 comparadores”, explicó.

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Aunque se trata de un evento poco frecuente, puede provocar una pérdida repentina y permanente de visión en un ojo. La experta aclaró que también existen factores de riesgo por enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la apnea del sueño.

¿Es recomendable utilizar péptidos para retrasar el envejecimiento?

La especialista destacó que estas sustancias tienen un potencial importante para el desarrollo de tratamientos en áreas como la oncología, la cardiología y el manejo del dolor. Sin embargo, cuestionó que sean presentadas como una solución rápida para mejorar el bienestar de personas sanas.

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“Es que el antienvejecimiento no es una cuestión solo estética, es cambio de hábitos, es una cantidad, es muy complejo toda esa parte del metabolismo. Entonces, se pueden utilizar ciertos péptidos bajo tratamiento e indicaciones y (...) lo que no se puede tomar a la ligera es que este sea el reemplazo de una buena calidad de vida, de un cuidado en salud, de estar con un profesional bajo estos tratamientos”, señaló.

En el caso de quienes utilizan medicamentos para adelgazar, Bustos también destacó la importancia de acompañar el tratamiento con una alimentación adecuada y actividad física, especialmente para reducir la pérdida de masa muscular.

Imagen de referencia generada con IA.

Para quienes desean mejorar su piel, aumentar su musculatura o retrasar los efectos del envejecimiento, la recomendación de la experta es acudir primero a un profesional de la salud que determine si realmente necesitan algún medicamento o si pueden conseguir esos objetivos mediante cambios en sus hábitos.

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“Primero, no compraría un péptido como primera alternativa”, afirmó Bustos, quien insistió en la importancia de informarse adecuadamente y evitar la automedicación.