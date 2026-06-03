El tipo de cáncer que puede manifestarse con mal aliento y otros síntomas de alerta

Muchos colombianos han pasado por momentos en los que el aliento no es precisamente fresco, ya sea al despertarse por la mañana, después de tomar café o consumir ciertos alimentos.

No obstante, cuando ese olor desagradable se vuelve persistente y no desaparece pese a una adecuada higiene oral, podría ser una señal de alerta que va más allá de un problema dental.

Aunque el mal aliento, conocido médicamente como halitosis, suele estar relacionado con caries, enfermedades de las encías o acumulación de bacterias en la boca, especialistas en oncología advierten que, en algunos casos, también puede estar asociado con enfermedades más complejas, incluido ciertos tipos de cáncer.

Mal aliento al despertar Magnific

Los expertos explican que algunos tumores tienen la capacidad de alterar los procesos químicos del organismo e incluso generar cambios en el olor del aliento. Por esta razón, la halitosis persistente, especialmente cuando aparece junto con otros síntomas, merece atención médica.



De acuerdo con información divulgada por especialistas en cáncer de cabeza y cuello, uno de los tipos de cáncer que con mayor frecuencia puede manifestarse mediante mal aliento es el que afecta la cavidad oral, la garganta, la lengua, la laringe o las glándulas salivales.

¿Por qué algunos tipos de cáncer provocan mal aliento?

Los oncólogos señalan que el problema no surge directamente por el tumor, sino por los efectos que este produce en los tejidos. A medida que las células cancerosas crecen, pueden generar lesiones, ulceraciones o áreas de tejido muerto dentro de la boca o la garganta. Estas zonas se convierten en un ambiente propicio para la proliferación de bacterias que producen gases con olores fuertes y persistentes.

Por esta razón, algunas personas notan que el mal aliento continúa incluso después de cepillarse los dientes, usar seda dental o recurrir a enjuagues bucales.

En los estudios participaron más de 100.000 personas. Foto: Magnific

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Las señales de alerta que no deben ignorarse

El mal aliento rara vez aparece como único síntoma. Los especialistas recomiendan prestar atención si viene acompañado de otras manifestaciones como:



Bultos o inflamaciones en el cuello.

Ronquera que dura varias semanas.

Dolor de oído persistente.

Dificultad para comer o tragar.

Heridas en la boca que no cicatrizan.

Sangrado recurrente en la cavidad oral.

Pérdida de peso sin explicación aparente.

La presencia de uno o varios de estos síntomas no significa necesariamente que exista cáncer, pero sí justifica una valoración médica para descartar cualquier problema de salud.

La relación entre la salud bucal y el cáncer colorrectal

Más allá de los tumores de cabeza y cuello, recientes investigaciones han encontrado vínculos entre la salud oral y otros tipos de cáncer. Un estudio desarrollado en Corea del Sur, que analizó a más de 42.000 personas, encontró que quienes padecían periodontitis o habían perdido dientes presentaban una mayor probabilidad de desarrollar adenomas colorrectales.

Estos adenomas son crecimientos benignos que aparecen en el colon o el recto y son considerados uno de los principales factores de riesgo para el cáncer colorrectal.

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Los investigadores también identificaron otros factores asociados con un mayor riesgo, entre ellos el sobrepeso, el consumo frecuente de alcohol y el tabaquismo.

Otros cánceres que podrían modificar el olor del aliento

Los científicos continúan estudiando cómo ciertas enfermedades pueden alterar el aire que exhalamos. En pacientes con cáncer de pulmón, por ejemplo, se han descrito olores dulces o similares a fruta fermentada, mientras que algunos casos avanzados de cáncer de hígado pueden generar un aliento con aroma a humedad o moho debido a la acumulación de toxinas en el organismo.

Asimismo, algunos tumores gástricos pueden provocar cambios digestivos y reflujo, generando olores fuertes que ascienden desde el estómago hacia la boca.

La recomendación es acudir primero a un odontólogo para descartar enfermedades bucales comunes. Si no existe una causa dental evidente, el siguiente paso es consultar con un médico internista o un otorrinolaringólogo para realizar estudios más profundos.

La detección temprana sigue siendo una de las herramientas más importantes para mejorar el pronóstico de múltiples enfermedades, incluido el cáncer.