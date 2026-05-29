Ojo a estos síntomas: así se manifiesta el mieloma múltiple, cáncer de la médula ósea

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la sangre que afecta directamente la médula ósea, el tejido encargado de producir las células sanguíneas en el cuerpo.

Aunque no es de los cánceres más frecuentes en Colombia, especialistas advierten que el número de casos viene en aumento y que el principal problema sigue siendo el diagnóstico tardío.

Según cifras del Observatorio Mundial del Cáncer (Globocan), cada año se detectan más de 1.300 nuevos casos de esta enfermedad en el país. Lo preocupante, indican los expertos, es que cerca de la mitad de los pacientes llegan a consulta cuando el cáncer ya se encuentra en etapas avanzadas.

Hay tres estudios que las afirman. Foto: Magnific

La Sociedad Americana de Hematología explica que los cánceres de sangre alteran el funcionamiento normal de las células sanguíneas. En la mayoría de los casos, estas enfermedades se originan en la médula ósea, donde las células anormales comienan a crecer sin control e impiden que la sangre cumpla funciones esenciales, como combatir infecciones o evitar hemorragias.



El doctor Leonardo Bautista, hematólogo de la Universidad Nacional, señaló que el mieloma múltiple se desarrolla específicamente en las células plasmáticas, encargadas de producir anticuerpos para defender al organismo.

“El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la sangre, que, a diferencia de la leucemia, nace específicamente en la médula ósea, que es la ‘fábrica’ de la sangre dentro de nuestros huesos”, explicó el especialista.

El médico agregó que estas células enfermas dejan de proteger al cuerpo y comienzan a producir proteínas anormales que generan daños en diferentes órganos.

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Además, aclaró por qué esta enfermedad recibe el nombre de “múltiple”:

Le llamamos múltiple porque no se queda en un solo lugar. Afecta varios huesos del cuerpo al mismo tiempo, como la columna, las costillas o la cadera, y también puede comprometer órganos como los riñones señaló el médico

Los síntomas que podrían alertar sobre un mieloma múltiple

Uno de los mayores retos de esta enfermedad es que sus síntomas suelen confundirse con molestias comunes del envejecimiento, lo que retrasa el diagnóstico y el inicio del tratamiento.

El doctor Bautista recomendó prestar atención a señales como:



Dolor persistente en huesos, especialmente en espalda o costillas.

Cansancio extremo o debilidad constante.

Infecciones frecuentes, como neumonías o infecciones urinarias.

Alteraciones en los riñones detectadas en exámenes médicos.

Pérdida de fuerza o dificultad para movilizarse.

De acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer, el mieloma múltiple afecta principalmente a adultos mayores. La edad promedio de diagnóstico es de 69 años y menos del 1 % de los casos ocurre en personas menores de 35 años. Asimismo, los hombres presentan un riesgo ligeramente superior frente a las mujeres.

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Entre los factores de riesgo también se encuentran la obesidad y los antecedentes familiares de enfermedades relacionadas con células plasmáticas.

La importancia de un diagnóstico temprano

Los especialistas coinciden en que detectar la enfermedad a tiempo puede evitar daños irreversibles en el cuerpo, como fracturas en la columna vertebral o insuficiencia renal severa.

“Cuando se logra un manejo adecuado y temprano, no solo ayuda a que el paciente viva muchos más años, sino que lo haga con bienestar: sin dolor, siendo independiente y manteniendo una vida activa”, afirmó Leonardo Bautista.

El hematólogo resaltó además que los avances médicos han transformado el tratamiento del mieloma múltiple. Actualmente existen terapias dirigidas e inmunoterapia que permiten atacar específicamente las células enfermas y diseñar tratamientos personalizados para cada paciente.

Los expertos aseguran que el autocuidado es clave para mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad. Entre las principales recomendaciones están mantener una alimentación balanceada, hidratarse correctamente para proteger los riñones, realizar ejercicio de bajo impacto y evitar infecciones mediante buenas prácticas de higiene.