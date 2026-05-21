Estos alimentos elevarían el riesgo de cáncer, diabetes e hipertensión, según estudio

Consumir alimentos con algunos colorantes o conservantes está asociado a un mayor riesgo de cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares e hipertensión, según se desprende de tres estudios franceses publicados este jueves, que aportan más datos sobre los efectos de la comida ultraprocesada.

Las investigaciones se centran en el consumo de ciertos aditivos, colorantes alimentarios (E100 a E199) y conservantes y antioxidantes (E200 a E299 y E300 a E399). En ellos participaron más de 100.000 personas.

Fueron realizados por Sanam Shah y Anaïs Hasenböhler, y supervisados por la epidemióloga Mathilde Touvier, directora de investigación en el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica francés (Inserm).

Los estudios han sido publicados por las revistas Diabetes Care, European Journal of Epidemiology y European Heart Journal, y buscan “orientar las políticas públicas”, según un comunicado del Inserm.

Por primera vez, se han confirmado asociaciones entre el consumo de colorantes alimentarios y un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y de cáncer; y entre el consumo de conservantes y el riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

Así, los mayores consumidores de colorantes alimentarios tienen, en comparación con las personas menos expuestas, un riesgo superior de sufrir diabetes tipo 2 (+38%), cáncer (+14%) y cáncer de mama (+21% e incluso +32% en mujeres posmenopáusicas).

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Por su parte, los mayores consumidores de conservantes —principalmente sorbato de potasio E202 y ácido cítrico E330— tienen un 24% más de riesgo de sufrir hipertensión que los menos expuestos, y un riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares un 16% mayor.

Aunque estos estudios no prueban por sí mismos una relación causa-efecto, se suman a muchos otros que demuestran lo nocivos que son los alimentos ultraprocesados, recordó a la AFP Mathilde Touvier.

A nivel mundial, “de 104 estudios que tratan los vínculos entre los alimentos ultraprocesados y la salud, 93 muestran esos efectos nocivos de forma muy coherente”, afirmó. “El volumen de argumentos es bastante fuerte para decir que hay que actuar en el plano de la salud pública”.

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La ONG Foodwatch apuntó que estos estudios “deben provocar un electrochoque político” y recordó que lleva “años” exigiendo la prohibición de nitritos, por la relación “claramente demostrada” que guardan con el ultraprocesados, y también del aspartamo, otro posible carcinógeno.

En enero, dos estudios del mismo equipo demostraron una asociación entre el consumo de conservantes y una mayor frecuencia de cánceres y de diabetes tipo 2.