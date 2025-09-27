Epidemióloga de la OMS revela la verdad entre consumo de embarazadas de acetaminofén y el autismo

En medio de la creciente preocupación generada por declaraciones recientes en Estados Unidos que sugieren una relación entre el consumo de acetaminofén en mujeres embarazadas y el aumento de casos de autismo en niños, la reconocida epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Aileen Marty, aclaró en una entrevista que tales afirmaciones carecen de sustento científico sólido.

“Hoy en día la política ha entrado en espacios donde antes primaba la evidencia científica”, señaló Marty, advirtiendo que algunas autoridades de salud bajo la administración de Robert Kennedy Jr. están difundiendo mensajes “no basados en la ciencia correctamente hecha”.

El debate se intensificó luego de que la Casa Blanca respaldara la idea de una supuesta relación entre el paracetamol y el autismo, una conclusión que, según la experta, “es simplemente falsa”.

La epidemióloga explicó que existen estudios que muestran asociaciones, pero insistió en que “uno tiene que distinguir asociación con causa”. Para ilustrarlo, ofreció ejemplos sencillos: “En el verano aumenta el consumo de helado y también los casos de ahogamiento, pero no es el helado la causa, es que la gente se mete más al agua”.



Marty recalcó que las investigaciones de mayor envergadura no respaldan esta hipótesis. “Hay un estudio de 24 millones de niños en Suecia en el cual no se vio asociación. Y este mismo mes, en septiembre de 2025, se publicó otro estudio enorme que tampoco demostró ninguna relación entre paracetamol (acetaminofén) y autismo”, puntualizó.

EE UU anunciará riesgo de tomar acetaminofén en embarazo: ¿es posible que el bebé nazca con autismo? Foto: ImageFx / Tylenol

Además, subrayó los riesgos de no tratar la fiebre en mujeres embarazadas: “Cuando una mujer tiene fiebre alta por tres días, ya eso puede producir cambios neurológicos, incluyendo autismo. Es muy irresponsable decir ‘aguántese’, como sugirió el presidente. La fiebre se tiene que tratar porque afecta tanto a la madre como al bebé”.

La recomendación de la OMS, según la doctora, es clara: el paracetamol sigue siendo la opción más segura para mujeres en gestación. “Aspirina o ibuprofeno sí hacen daño al niño, mientras que el paracetamol no. Lo importante es usar la dosis mínima necesaria y bajo supervisión médica”, enfatizó.

Publicidad

Finalmente, recordó que incluso sustancias cotidianas pueden ser dañinas en exceso: “Hasta el agua puede matar si se toma en cantidades absurdas. Todo depende de la dosis”.

Con esta precisión, la especialista envió un mensaje de tranquilidad a millones de mujeres en el mundo: el uso responsable de paracetamol durante el embarazo no solo es seguro, sino que previene complicaciones mucho más graves.