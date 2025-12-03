Bogotá refuerza detección de cáncer de mama con nuevo mamógrafo y fluoroscopio

En Bogotá persiste una alta incidencia de patologías oncológicas que, en muchos casos, no se detectan a tiempo ni cuentan con acceso oportuno a tratamientos. Entre ellas, el cáncer de mama continúa siendo una preocupación prioritaria: solo este año se han confirmado 1.874 nuevos casos en la ciudad.

Frente a este panorama, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Salud, invirtió $1.047.794.078 para dotar al Hospital de Suba con un mamógrafo de última tecnología, ampliando la capacidad diagnóstica y acercando el servicio a la comunidad.

La llegada del equipo responde a la baja disponibilidad de tecnología especializada en la localidad, lo que obliga a muchos pacientes a desplazarse hacia otros puntos de la ciudad para obtener un diagnóstico oportuno.

Nueva tecnología de salud en Bogotá // Foto: suministrada

Un ejemplo es el caso de Yolanda Inés Rivera, residente de Suba, quien celebra la instalación del mamógrafo en su hospital local: “Es muy importante que haya llegado ese mamógrafo al Hospital de Suba. A quienes vivimos aquí nos queda cerca y evitamos desplazarnos a sitios lejanos".



A esta apuesta se suma la adquisición, por parte de la Subred Norte, de un fluoroscopio de última generación, capaz de generar diagnósticos en tiempo real y visualizar el interior del cuerpo con alta precisión.

Esta tecnología facilita procedimientos quirúrgicos más seguros, reduce riesgos y aumenta la efectividad de los tratamientos.

El fluoroscopio beneficiará a 399.533 habitantes, garantizando diagnósticos más seguros, rápidos y oportunos.

Publicidad

Su incorporación representa un avance determinante en la detección temprana del cáncer de mama y podría contribuir a reducir hasta en 30 % la mortalidad asociada a esta enfermedad.

Nueva tecnología de salud en Bogotá // Foto: suministrada

La incorporación de estos dos equipos de alta tecnología marca un avance clave en el fortalecimiento de la red hospitalaria del Distrito. Además de elevar la precisión diagnóstica, brindan a los profesionales de la salud herramientas más efectivas para definir tratamientos adecuados, impactando de manera positiva en la calidad de vida de los pacientes y en el bienestar de toda la comunidad.

“Estos equipos llegan para fortalecer los servicios de salud que brindamos a la comunidad y de manera especial, el mamógrafo permite mejorar la oportunidad en la detección temprana de cáncer de mama. Estás tecnologías nos permiten brindar MAS Bienestar y construir confianza en el sector salud”, mencionó la gerente de Subred Norte, Victoria Eugenia Martínez.