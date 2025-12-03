Bogotá refuerza detección de cáncer de mama con nuevo mamógrafo y fluoroscopio

Publicidad
En Bogotá persiste una alta incidencia de patologías oncológicas que, en muchos casos, no se detectan a tiempo ni cuentan con acceso oportuno a tratamientos. Entre ellas, el cáncer de mama continúa siendo una preocupación prioritaria: solo este año se han confirmado 1.874 nuevos casos en la ciudad.
Frente a este panorama, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Salud, invirtió $1.047.794.078 para dotar al Hospital de Suba con un mamógrafo de última tecnología, ampliando la capacidad diagnóstica y acercando el servicio a la comunidad.
La llegada del equipo responde a la baja disponibilidad de tecnología especializada en la localidad, lo que obliga a muchos pacientes a desplazarse hacia otros puntos de la ciudad para obtener un diagnóstico oportuno.
Un ejemplo es el caso de Yolanda Inés Rivera, residente de Suba, quien celebra la instalación del mamógrafo en su hospital local: “Es muy importante que haya llegado ese mamógrafo al Hospital de Suba. A quienes vivimos aquí nos queda cerca y evitamos desplazarnos a sitios lejanos".
A esta apuesta se suma la adquisición, por parte de la Subred Norte, de un fluoroscopio de última generación, capaz de generar diagnósticos en tiempo real y visualizar el interior del cuerpo con alta precisión.
Esta tecnología facilita procedimientos quirúrgicos más seguros, reduce riesgos y aumenta la efectividad de los tratamientos.
El fluoroscopio beneficiará a 399.533 habitantes, garantizando diagnósticos más seguros, rápidos y oportunos.
Su incorporación representa un avance determinante en la detección temprana del cáncer de mama y podría contribuir a reducir hasta en 30 % la mortalidad asociada a esta enfermedad.
La incorporación de estos dos equipos de alta tecnología marca un avance clave en el fortalecimiento de la red hospitalaria del Distrito. Además de elevar la precisión diagnóstica, brindan a los profesionales de la salud herramientas más efectivas para definir tratamientos adecuados, impactando de manera positiva en la calidad de vida de los pacientes y en el bienestar de toda la comunidad.
“Estos equipos llegan para fortalecer los servicios de salud que brindamos a la comunidad y de manera especial, el mamógrafo permite mejorar la oportunidad en la detección temprana de cáncer de mama. Estás tecnologías nos permiten brindar MAS Bienestar y construir confianza en el sector salud”, mencionó la gerente de Subred Norte, Victoria Eugenia Martínez.