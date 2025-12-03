En vivo
Salud  / Bogotá refuerza detección de cáncer de mama con nuevo mamógrafo y fluoroscopio

Bogotá refuerza detección de cáncer de mama con nuevo mamógrafo y fluoroscopio

La inversión de $1.047 millones fortalece al Hospital de Suba y beneficiará a cerca de 400.000 habitantes con diagnósticos oportunos y procedimientos más seguros.

