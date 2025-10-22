En vivo
Salud  / La detección temprana del cáncer de mama cambia vidas: ¿cada cuánto hacerse el autoexamen?

La detección temprana del cáncer de mama cambia vidas: ¿cada cuánto hacerse el autoexamen?

En Colombia, miles de mujeres enfrentan el cáncer de mama sin saber que un diagnóstico oportuno puede cambiar su historia.

Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama
Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama//
EFE
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

Detectar el cáncer de mama a tiempo puede ser la diferencia entre la vida y la enfermedad avanzada.

Aunque los avances médicos han mejorado los tratamientos, la Organización Mundial de la Salud recuerda que cada minuto cuatro mujeres reciben este diagnóstico y una de ellas pierde la vida, lo que evidencia que la prevención sigue siendo un desafío global.

El cáncer de mama es silencioso en sus etapas iniciales y muchas veces no presenta síntomas. Por eso, realizar chequeos periódicos es fundamental. Según la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) y la OMS, la detección temprana aumenta significativamente las probabilidades de supervivencia, reduce complicaciones y disminuye los costos del tratamiento, tanto para las pacientes como para el sistema de salud.

En Colombia, la situación es delicada: aproximadamente el 80% de los diagnósticos se presentan en mujeres sin factores de riesgo conocidos. Además, la Cuenta de Alto Costo indica que, en promedio, pasan 27 días entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento, un tiempo que puede ser crítico para la recuperación.

Cáncer de mama
Cáncer de mama.
Foto: Unsplash

En respuesta a esta realidad, la Fundación Instituto Natura y Avon lanzaron la campaña “Estar Para Ellas es Ahora”, una iniciativa que busca fomentar la conciencia sobre la salud mamaria y motivar a las mujeres a actuar sin postergar sus exámenes.

Olga Sánchez, directora de la Fundación, afirma que “la detección temprana salva vidas. No basta con exámenes; necesitamos educación, acceso y conversaciones que generen conciencia”.

Este año, la campaña cuenta con el respaldo de Movistar Colombia, que se suma a la causa incentivando a las mujeres a realizar mamografías, exámenes rutinarios y cuidar su salud mamaria.

Para protegerse, los expertos recomiendan cuatro acciones clave:

  1. Agendar controles médicos: mamografía cada dos años entre los 50 y 69 años y examen clínico anual desde los 40.
  2. Conocer antecedentes familiares: ayuda a identificar riesgos mayores.
  3. Hacer el autoexamen regularmente: cualquier cambio sospechoso debe ser revisado de inmediato por un médico.
  4. Llevar un estilo de vida saludable: alimentación balanceada, ejercicio y evitar alcohol y tabaco fortalecen el bienestar general.

Actuar a tiempo salva vidas. La invitación es clara: no posponer los cuidados, estar para ellas es ahora.

