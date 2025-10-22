La detección temprana del cáncer de mama cambia vidas: ¿cada cuánto hacerse el autoexamen?

Detectar el cáncer de mama a tiempo puede ser la diferencia entre la vida y la enfermedad avanzada.

Aunque los avances médicos han mejorado los tratamientos, la Organización Mundial de la Salud recuerda que cada minuto cuatro mujeres reciben este diagnóstico y una de ellas pierde la vida, lo que evidencia que la prevención sigue siendo un desafío global.

El cáncer de mama es silencioso en sus etapas iniciales y muchas veces no presenta síntomas. Por eso, realizar chequeos periódicos es fundamental. Según la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) y la OMS, la detección temprana aumenta significativamente las probabilidades de supervivencia, reduce complicaciones y disminuye los costos del tratamiento, tanto para las pacientes como para el sistema de salud.

En Colombia, la situación es delicada: aproximadamente el 80% de los diagnósticos se presentan en mujeres sin factores de riesgo conocidos. Además, la Cuenta de Alto Costo indica que, en promedio, pasan 27 días entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento, un tiempo que puede ser crítico para la recuperación.



Cáncer de mama. Foto: Unsplash

En respuesta a esta realidad, la Fundación Instituto Natura y Avon lanzaron la campaña “Estar Para Ellas es Ahora”, una iniciativa que busca fomentar la conciencia sobre la salud mamaria y motivar a las mujeres a actuar sin postergar sus exámenes.

Olga Sánchez, directora de la Fundación, afirma que “la detección temprana salva vidas. No basta con exámenes; necesitamos educación, acceso y conversaciones que generen conciencia”.

Este año, la campaña cuenta con el respaldo de Movistar Colombia, que se suma a la causa incentivando a las mujeres a realizar mamografías, exámenes rutinarios y cuidar su salud mamaria.

Para protegerse, los expertos recomiendan cuatro acciones clave:



Agendar controles médicos: mamografía cada dos años entre los 50 y 69 años y examen clínico anual desde los 40. Conocer antecedentes familiares: ayuda a identificar riesgos mayores. Hacer el autoexamen regularmente: cualquier cambio sospechoso debe ser revisado de inmediato por un médico. Llevar un estilo de vida saludable: alimentación balanceada, ejercicio y evitar alcohol y tabaco fortalecen el bienestar general.

Actuar a tiempo salva vidas. La invitación es clara: no posponer los cuidados, estar para ellas es ahora.