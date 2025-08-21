Publicidad

Salud  / Lanzan estrategia para fortalecer detección temprana de cáncer de mama y cuello uterino

Lanzan estrategia para fortalecer detección temprana de cáncer de mama y cuello uterino

El 54% de los casos de cáncer de mama se detectan en estadios iniciales, en el régimen subsidiado la cifra baja al 40%.

Cáncer de mama
Cáncer de mama.
Foto: Unsplash
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: agosto 21, 2025 05:34 p. m.

La Superintendencia Nacional de Salud, en conjunto con la Cuenta de Alto Costo (CAC) y la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, anunció el lanzamiento de PREVSCAN, un programa diseñado para reforzar la prevención y detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino, dos de las enfermedades con mayor incidencia en Colombia.

De acuerdo con cifras de la CAC, durante el último año el 54% de los diagnósticos de cáncer de mama se realizaron en etapas tempranas, lo que facilita los tratamientos y mejora el pronóstico de los pacientes.

Sin embargo, en la población afiliada al régimen subsidiado el panorama es más complejo: solo el 40% de los casos fueron identificados oportunamente, lo que evidencia una brecha de acceso a la detección temprana.

El superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, resaltó la urgencia de actuar con nuevas herramientas para cambiar esta situación.

“Estamos llegando tarde. Es por esta razón que hay que darle herramientas novedosas, como PREVSCAN, a las EPS, IPS y médicos generales en el primer nivel de atención, para la toma de decisiones relacionadas con las poblaciones de mayor riesgo y para mejorar la prevención de dos cánceres con gran prevalencia entre la población colombiana”, afirmó.

La iniciativa busca dotar a las instituciones prestadoras y aseguradoras de salud con instrumentos prácticos que permitan priorizar la atención de las personas más vulnerables, reduciendo el tiempo de diagnóstico y aumentando las posibilidades de un tratamiento exitoso. Con PREVSCAN, las entidades esperan avanzar en la equidad del sistema y cerrar las brechas que hoy enfrentan miles de pacientes en el país.

