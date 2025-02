Detección temprana del cáncer de mama: la importancia de la conciencia

La Fundación Alma Rosa surge de la experiencia personal de su creadora, Lina Hinestroza, quien fue diagnosticada con cáncer de mama hace once años. Relató cómo su diagnóstico a tiempo le permitió enfrentar esta enfermedad y cómo, a partir de su experiencia, decidió fundar la organización para ayudar a otras mujeres a acceder a información y recursos necesarios para la detección temprana del cáncer.

"Si yo, que tenía información y frecuentemente me informaba sobre el tema, fui ignorante, pensando que esto no me pasaría, es crucial que otras mujeres tengan acceso a conocimientos relevantes y puedan salvar sus vidas", reflexionó.

La Fundación se dedica a promover el autoexamen y chequeos regulares, subrayando que el cáncer de mama es la primera causa de muerte entre mujeres a nivel mundial.

La realidad del cáncer de mama en Colombia

Lina hizo eco de la necesidad de cambiar la percepción que muchas mujeres tienen sobre la enfermedad : "La idea de que esto solo ocurre a mujeres mayores es errónea. Tenemos casos de mujeres jóvenes, de apenas 19 años, que enfrentan esta dura realidad".

Por ello, el autoexamen se convierte en una herramienta primordial para la detección temprana, que todas las mujeres deben realizarse, idealmente una semana después de su ciclo menstrual. "El autoexamen es gratuito y esencial. No podemos esperar a que nos den una cita médica; debemos ser proactivas", enfatizó la mujer, señalando que existen muchas que pueden ser diagnosticadas a tiempo si solo hacen del autoexamen una práctica habitual.

Cáncer: un regalo mal empacado

El título del libro de Lina, 'Cáncer : Un regalo mal empacado', encapsula su filosofía respecto a la enfermedad. Para ella, el diagnóstico fue uno de los momentos más transformadores de su vida, llevándola a una profunda reflexión sobre lo que realmente importa.

"Aunque puede sonar extraño, el cáncer me ha permitido ver la vida desde una perspectiva completamente diferente. He aprendido a valorar pequeñas cosas, y lo más importante, he cultivado la felicidad que no dependía de posesiones materiales".

El papel del apoyo emocional

La Fundación no solo se enfoca en los aspectos físicos de la enfermedad, sino que también apoya a las mujeres a lidiar con las emociones que surgen tras un diagnóstico .

A través de su programa de 'Amigas del Alma', ofrecen a las mujeres que están pasando por el tratamiento de cáncer un apoyo emocional fundamental, emparejándolas con mentoras que han vivido experiencias similares.

"El diagnóstico no define nuestra vida; somos mucho más que una etiqueta. Nuestro enfoque debe estar en vivir plenamente, amar y perdonarnos", concluyó Lina, enviando un mensaje de esperanza y fortaleza a todas las mujeres que enfrentan el cáncer .

Escuche la entrevista completa aquí: