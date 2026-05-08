Expertos alertan que loncheras con ultraprocesados y bebidas azucaradas afectan la salud infantil

La alimentación infantil en Colombia vuelve a encender las alertas entre especialistas en salud debido al aumento de hábitos poco saludables desde edades tempranas, especialmente por el contenido de muchas loncheras escolares que incluyen bebidas azucaradas, paquetes y productos ultraprocesados.

De acuerdo con cifras citadas por expertos, más de 23.000 niños menores de cinco años sufren desnutrición aguda en el país, mientras que 1 de cada 4 menores en edad escolar presenta exceso de peso, una situación que refleja desequilibrios nutricionales cada vez más frecuentes en la infancia.

El médico pediatra Osvaldo José Mercado advirtió que muchas loncheras contienen alimentos altos en azúcar, grasas y productos ultraprocesados que podrían favorecer problemas como sobrepeso, obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares desde edades tempranas. Además, señaló que este tipo de alimentación puede generar déficit de nutrientes importantes para el desarrollo infantil.

Según el especialista, entre los errores más comunes al preparar los refrigerios escolares están el uso de jugos de caja, gaseosas y snacks empaquetados, así como la falta de frutas, verduras y proteínas. También alertó sobre la poca variedad nutricional y problemas relacionados con la higiene y conservación de los alimentos.



Las consecuencias de estos hábitos pueden verse reflejadas en síntomas como cansancio, irritabilidad, dificultad para concentrarse, debilidad o infecciones frecuentes. A largo plazo, los expertos advierten sobre mayores riesgos de enfermedades metabólicas y afectaciones en la salud mental relacionadas con la alimentación.

Frente a este panorama, los especialistas recomiendan fortalecer hábitos saludables desde la infancia mediante loncheras que incluyan frutas, verduras, proteínas y bebidas bajas en azúcar, además de promover el acompañamiento médico y nutricional para orientar a las familias sobre una alimentación balanceada.