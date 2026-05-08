Trabajadores de salud denuncian retrasos salariales y falta de insumos en hospitales y clínicas

La crisis financiera que atraviesa el sistema de salud también está golpeando a médicos, enfermeras y demás profesionales del sector, quienes denuncian retrasos en sus salarios, falta de pagos a seguridad social y dificultades para trabajar por la escasez de insumos básicos en varias instituciones del país.

Una de las voces que alertó sobre esta situación es la de Ana Marcela Corredor, pediatra que trabajó hasta febrero de este año en la Clínica Corpas y actualmente ejerce en la Clínica Chía. Según relató, los retrasos salariales comenzaron desde marzo y abril del año pasado.

“Desde diciembre del año pasado no recibo un peso de salario”, afirmó la especialista, quien además aseguró que en la institución dejaron de realizar pagos de salud, pensión y ARL, situación que incluso les impedía acceder al sistema de salud como trabajadores.

La médica explicó que las dificultades económicas han afectado no solo el ejercicio profesional sino también la vida personal de quienes dependen de esos ingresos. “Uno tiene hijos, créditos, servicios, colegios. La vida está organizada alrededor de un salario y de un momento a otro uno se queda sin ingresos”, señaló.



De acuerdo con su testimonio, gran parte del personal médico trabaja bajo contratos por prestación de servicios o salarios integrales, esquemas que, según dijo, dejan menos garantías laborales. Las instituciones, asegura, argumentan que las EPS no están girando los recursos correspondientes por los servicios prestados.

Corredor también denunció problemas en las condiciones de atención dentro de algunos centros médicos. Según explicó, hubo momentos en los que el personal debía atender pacientes con escasez de elementos básicos. “Las terapeutas respiratorias tenían que atender con un solo par de guantes y enfermería tenía pocos insumos”, indicó.

La situación también se repite en regiones apartadas del país. En Leticia, trabajadores del Hospital San Rafael que está actualmente intervenido por el Gobierno, denunciaron retrasos salariales de hasta tres meses para algunos especialistas y alertaron sobre la falta de recursos para atender emergencias en el único centro hospitalario del departamento.

Pacientes de EPS. Foto: archivo Blu Radio.

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Gisney, enfermera del área de UCI del hospital, aseguró que el personal lleva semanas reclamando el pago de sus salarios sin obtener respuestas concretas. “Nos dicen que no hay recursos, que las EPS no pagan y que el Ministerio de Salud no gira el dinero”, afirmó.

La profesional explicó que muchos trabajadores no son del Amazonas y deben asumir altos costos de arriendo, alimentación y transporte en una de las regiones más apartadas del país. “Nosotros seguimos trabajando, seguimos atendiendo a los pacientes, pero también necesitamos que nos paguen”, manifestó.

Los trabajadores del Hospital San Rafael también denunciaron escasez de insumos médicos y dificultades para realizar procedimientos básicos. Según indicaron, en ocasiones no cuentan con laboratorios especializados, gases arteriales o disponibilidad suficiente de sangre para pacientes críticos.

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El Hospital San Rafael de Leticia se encuentra intervenido por el Gobierno nacional. Sin embargo, los trabajadores aseguran que la intervención no ha solucionado los problemas financieros ni las demoras en los pagos.

Las denuncias se conocen en medio de las alertas que han emitido diferentes gremios médicos y hospitales del país sobre la crisis financiera del sistema de salud y las dificultades para garantizar la prestación de servicios a los pacientes.