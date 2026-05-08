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Blu Radio  / Salud  / Corte ordenó a MinSalud reforzar la atención en salud para migrantes con cáncer

Corte ordenó a MinSalud reforzar la atención en salud para migrantes con cáncer

La decisión del alto tribunal se da tras estudiar el caso de una mujer migrante de 42 años que no recibió atención especializada para confirmar y tratar un presunto cáncer de cuello uterino.

Referencia pacientes con cáncer.
Paciente con cáncer, referencia.
Foto: AFP.
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 8 de may, 2026

La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud y a las entidades territoriales reforzar la atención en salud a pacientes migrantes con enfermedades graves como el cáncer aún y cuando estén en condición irregular.

Está decisión del alto tribunal se da tras estudiar el caso de una mujer migrante de 42 años que no recibió atención especializada para confirmar y tratar un presunto cáncer de cuello uterino.

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Según la Corte Constitucional, la mujer acudió en dos oportunidades al Hospital Regional de la Orinoquía tras presentar síntomas y hallazgos clínicos compatibles con una lesión sospechosa de cáncer. Aunque varios médicos ordenaron exámenes diagnósticos prioritarios y seguimiento especializado, los procedimientos no fueron autorizados debido a su condición migratoria irregular.

La Corte determinó que las personas migrantes, incluso en condición irregular, cuentan con una protección constitucional reforzada cuando enfrentan enfermedades graves o catastróficas. En ese sentido, explicó que la atención médica no puede limitarse únicamente a estabilizar una urgencia, sino que debe garantizar diagnósticos oportunos, continuidad en el tratamiento y acceso efectivo a los servicios requeridos.

338627_BLU Radio // Referencia Cáncer // Foto: AFP
Blu Radio - AFP
STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

El fallo también advirtió que las mujeres migrantes enfrentan múltiples factores de vulnerabilidad, entre ellos el desarraigo, la falta de ingresos, la ausencia de redes de apoyo y las barreras de acceso a servicios básicos, condiciones que se agravan cuando existe sospecha o diagnóstico de cáncer.

Además, la Corte Constitucional identificó una serie de fallas estructurales en la articulación del sistema de salud frente a la atención de población migrante, señalando barreras administrativas, falta de coordinación institucional y ausencia de rutas claras para enfermedades catastróficas.

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