Corte ordenó a MinSalud reforzar la atención en salud para migrantes con cáncer

La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud y a las entidades territoriales reforzar la atención en salud a pacientes migrantes con enfermedades graves como el cáncer aún y cuando estén en condición irregular.

Está decisión del alto tribunal se da tras estudiar el caso de una mujer migrante de 42 años que no recibió atención especializada para confirmar y tratar un presunto cáncer de cuello uterino.

Según la Corte Constitucional, la mujer acudió en dos oportunidades al Hospital Regional de la Orinoquía tras presentar síntomas y hallazgos clínicos compatibles con una lesión sospechosa de cáncer. Aunque varios médicos ordenaron exámenes diagnósticos prioritarios y seguimiento especializado, los procedimientos no fueron autorizados debido a su condición migratoria irregular.

La Corte determinó que las personas migrantes, incluso en condición irregular, cuentan con una protección constitucional reforzada cuando enfrentan enfermedades graves o catastróficas. En ese sentido, explicó que la atención médica no puede limitarse únicamente a estabilizar una urgencia, sino que debe garantizar diagnósticos oportunos, continuidad en el tratamiento y acceso efectivo a los servicios requeridos.



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El fallo también advirtió que las mujeres migrantes enfrentan múltiples factores de vulnerabilidad, entre ellos el desarraigo, la falta de ingresos, la ausencia de redes de apoyo y las barreras de acceso a servicios básicos, condiciones que se agravan cuando existe sospecha o diagnóstico de cáncer.

Además, la Corte Constitucional identificó una serie de fallas estructurales en la articulación del sistema de salud frente a la atención de población migrante, señalando barreras administrativas, falta de coordinación institucional y ausencia de rutas claras para enfermedades catastróficas.