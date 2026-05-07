Académicos piden al próximo Gobierno un "plan de choque" para enfrentar crisis del sistema de salud

Un grupo de académicos e investigadores de diferentes universidades del país lanzaron una alerta sobre la situación que enfrenta el sistema de salud colombiano y pidió al próximo Gobierno adoptar medidas urgentes para evitar un mayor deterioro en la prestación de los servicios médicos.

A través de un comunicado conocido este jueves, expertos vinculados a universidades como EAFIT, Universidad de Antioquia, Universidad del Rosario y Universidad EIA señalaron que Colombia atraviesa una de las coyunturas más críticas en la historia reciente de su sistema de salud, debido al desfinanciamiento, las dificultades operativas y el deterioro en la capacidad de atención.

En el documento, los académicos advierten que la red hospitalaria enfrenta un escenario crítico reflejado en el cierre de servicios, retrasos en procedimientos médicos, dificultades en la entrega de medicamentos y aumento de las barreras de acceso para los pacientes.

Gobierno expide primer decreto para cambiar sistema de salud Foto: referencia, AFP

Además, sostienen que el debilitamiento financiero del sistema ha generado impactos visibles sobre la población, especialmente en consultas especializadas y tratamientos que no están siendo atendidos oportunamente.



Los expertos también hicieron referencia a la discusión sobre el traslado masivo de afiliados hacia algunas EPS y señalaron que una alta concentración de usuarios en entidades con dificultades operativas podría aumentar los riesgos para la continuidad de la atención médica.

Frente a este panorama, los académicos hicieron un llamado al próximo Gobierno para implementar un “plan de choque financiero” que permita sanear la cartera hospitalaria, realizar un ajuste técnico de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, y fortalecer la administración de los recursos desde la ADRES.

Según el pronunciamiento, estas medidas serían necesarias para estabilizar el sistema y garantizar la sostenibilidad financiera y operativa de la salud en el mediano y largo plazo.