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Crisis en la salud: Hospital Clínica San Rafael no tiene con qué pagar la nómina de abril

En octubre del año pasado, por ejemplo, dicha institución había alertado por una crisis financiera que la llevó a reestructurar los modelos de contratación.

Clínica San Rafael en Bogotá.
Foto: Clínica San Rafael.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de may, 2026

El Hospital Universitario Clínica San Rafael de Bogotá reconoció que no ha logrado pagar la nómina correspondiente al mes de abril por las dificultades financieras que han limitado su capacidad de recaudo en el corto plazo.

“Esta situación se presenta en el marco de la restricción en el flujo de recursos que ha impactado de manera significativa la operación de múltiples instituciones a nivel local y nacional, algunas de las cuales han tenido que reducir o cerrar servicios”, indicaron en un comunicado.

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Aunque la institución aseguró que continúa prestando servicios y funcionando con normalidad, el anuncio generó preocupación entre trabajadores y usuarios, especialmente por tratarse de un centro médico universitario de alta complejidad que atiende a una amplia población en Bogotá.

Ante esto, la gerencia del hospital indicó además que se encuentran evaluando y ejecutando diferentes alternativas para conseguir los recursos necesarios y así normalizar el pago de salarios “a la mayor brevedad”.

Médicos
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Foto: referencia, ImageFX

El hospital reconoció el impacto que este retraso tiene sobre su talento humano y afirmó que la prioridad institucional es cumplir con las obligaciones laborales pendientes, aunque no se comprometieron con fechas.

Por esta situación, los trabajadores del hospital han hecho varios plantones pidiendo respuestas ante estos retrasos. En octubre del año pasado, por ejemplo, dicha institución había alertado por una crisis financiera que la llevó a reestructurar los modelos de contratación.

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