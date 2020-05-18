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Blu Radio  / Hospital San Rafael

Hospital San Rafael

  • Clínica San Rafael en Bogotá.
    Foto: Clínica San Rafael.
    Salud

    Crisis en la salud: Hospital Clínica San Rafael no tiene con qué pagar la nómina de abril

    En octubre del año pasado, por ejemplo, dicha institución había alertado por una crisis financiera que la llevó a reestructurar los modelos de contratación.

  • SAN RAFA PROTESTA.JPG
    Juan Jose Yepes Sanchez
    Antioquia

    Alcaldía de Itagüí pide intervención de la Gobernación de Antioquia en el Hospital San Rafael

    Piden intervenir la crisis económica que atraviesa el Hospital San Rafael y que ha desencadenado en incumplimientos en el pago a sus empleados y en escasez de insumos y medicamentos.

  • SAN RAFA PROTESTA.JPG
    Juan Jose Yepes Sanchez
    Antioquia

    Trabajadores del Hospital San Rafael de Itagüí protestaron por crisis financiera de la entidad

    Hay trabajadores a los que les deben salarios desde hace más de un año y también hay escasez en insumos médicos en ese centro de salud en Itagüí.

  • Hospital Itagüí.png
    Empleados han recibido como alaternativas a la crisis financiera cobrar deudas a las EPS.
    @ElianaTamayoM
    Antioquia

    La Fiscalía afirma no haber recibido denuncias de amenazas del cuerpo medico de Hospital de Itagüí

    Ante supuestas amenazas que estaría recibiendo el cuerpo médico en el marco de la crisis que atraviesa el Hospital San Rafael de Itagüí, la Fiscalía pide que hagan las denuncias formales

  • compensar eps.jpg
    Compensar EPS.
    Foto: Página web Compensar.
    Bogotá

    Paciente se debate entre la vida y la muerte a la espera de un traslado urgente de Compensar EPS

    Carlos Eduardo Ángulo, de 66 años, sufrió un accidente cerebro vascular, tiene insuficiencia renal y su vida depende de un traslado a un hospital de tercer nivel en Bogotá. Compensar EPS aún no responde.

  • Cabify
    Cabify
    Foto: Twitter @cabify_colombia
    Vacunación COVID-19

    Cabify entregará viajes gratis a grupos prioritarios en plan de vacunación contra COVID

    “Estamos convencidos que debemos tener un rol social activo en el momento que estamos viviendo como país para el plan de vacunación”, expresó la compañía.

  • 362303_Hospital San Rafael, Leticia (Amazonas) / Foto: Google Maps
    Hospital San Rafael, Leticia (Amazonas) / Foto: Google Maps
    DIANA SANCHEZ/AFP
    Salud

    Planta eléctrica del hospital San Rafael de Leticia está a punto de colapsar

    El centro hospitalario también carece de insumos y de ambulancias.

  • 292434_Foto referencia AFP
    Foto referencia AFP
    Sociedad

    Cuatro días después se resolvió ‘cambiazo’ de bebés en el hospital San Rafael

    Los recursos legales en contra del hospital no se harán esperar.

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