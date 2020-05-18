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Hospital San Rafael
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Crisis en la salud: Hospital Clínica San Rafael no tiene con qué pagar la nómina de abril
En octubre del año pasado, por ejemplo, dicha institución había alertado por una crisis financiera que la llevó a reestructurar los modelos de contratación.
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Alcaldía de Itagüí pide intervención de la Gobernación de Antioquia en el Hospital San Rafael
Piden intervenir la crisis económica que atraviesa el Hospital San Rafael y que ha desencadenado en incumplimientos en el pago a sus empleados y en escasez de insumos y medicamentos.
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Trabajadores del Hospital San Rafael de Itagüí protestaron por crisis financiera de la entidad
Hay trabajadores a los que les deben salarios desde hace más de un año y también hay escasez en insumos médicos en ese centro de salud en Itagüí.
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La Fiscalía afirma no haber recibido denuncias de amenazas del cuerpo medico de Hospital de Itagüí
Ante supuestas amenazas que estaría recibiendo el cuerpo médico en el marco de la crisis que atraviesa el Hospital San Rafael de Itagüí, la Fiscalía pide que hagan las denuncias formales
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Paciente se debate entre la vida y la muerte a la espera de un traslado urgente de Compensar EPS
Carlos Eduardo Ángulo, de 66 años, sufrió un accidente cerebro vascular, tiene insuficiencia renal y su vida depende de un traslado a un hospital de tercer nivel en Bogotá. Compensar EPS aún no responde.
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Cabify entregará viajes gratis a grupos prioritarios en plan de vacunación contra COVID
“Estamos convencidos que debemos tener un rol social activo en el momento que estamos viviendo como país para el plan de vacunación”, expresó la compañía.
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Planta eléctrica del hospital San Rafael de Leticia está a punto de colapsar
El centro hospitalario también carece de insumos y de ambulancias.
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Cuatro días después se resolvió ‘cambiazo’ de bebés en el hospital San Rafael
Los recursos legales en contra del hospital no se harán esperar.