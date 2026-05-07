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Blu Radio  / Economía  / Banco de la República reduce proyección de crecimiento y advierte inflación más alta para 2026

Banco de la República reduce proyección de crecimiento y advierte inflación más alta para 2026

Además, el Banco señaló que factores internacionales, como las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica global, también están generando presión sobre los precios.

Banco de la República
Banco de la República es el encargado del funcionamiento de Bre-B
Foto: Banco de la República
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de may, 2026

El más reciente informe de política monetaria, el Banco de la República indicó que el país se está alejando cada vez más de la meta oficial del 3 % en cuanto a la inflación. El emisor reveló que la cifra anual llegó al 5,6% en el primer trimestre de 2026, impulsada por el aumento del salario mínimo, los mayores costos laborales, el fuerte consumo de los hogares y el gasto público.

Además, el Banco señaló que factores internacionales, como las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica global, también están generando presión sobre los precios. Todo esto dificulta que la inflación disminuya rápidamente en el corto plazo.

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Banco de la República.
Foto: Blu Radio.

El informe también redujo las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto ya que las altas tasas de interés y la inflación están afectando tanto el consumo de las familias como la inversión de las empresas. Aunque la economía continuará creciendo, lo hará a un ritmo menor del que se esperaba inicialmente. Esto podría traducirse en una desaceleración de algunos sectores productivos y en menores oportunidades de expansión económica.

Pero uno de los mensajes más contundentes del informe es que la economía colombiana sigue gastando más de lo sostenible. El banco asegura que la demanda interna continúa elevada y que, pese a las tasas altas, el consumo no se ha desacelerado lo suficiente.

Por eso, la junta directiva decidió endurecer nuevamente la política monetaria. Subió la tasa de interés hasta 11,25 % en los primeros meses del año pues prefieren actuar con fuerza ahora, antes de perder credibilidad ante la inflación que, según lo que ha mostrado este informe, pues, no ha cedido.

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