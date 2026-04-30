Ni suben ni bajan: Banco de la República mantiene tasas de interés en 11,25 %

La Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener la tasa de interés en 11,25% de forma unánime, priorizando la estabilidad económica y el control de la inflación en Colombia. Esta medida busca asegurar que el costo del dinero sea coherente con la meta de precios, sin frenar la recuperación de la actividad productiva observada en el inicio de 2026.



Razones del Banco de la República para mantener tasas

La autoridad monetaria basó su decisión en el comportamiento reciente de los precios. En marzo, la inflación total se situó en 5,6%, lo que representa un incremento de 46 puntos básicos frente al cierre de diciembre. Por su parte, la inflación básica —que excluye alimentos y regulados— alcanzó un 5,8%.

A pesar de que las expectativas de inflación a largo plazo mostraron una reducción, los pronósticos de los analistas para el cierre de 2026 registraron un nuevo aumento, lo que obliga a la Junta a actuar con cautela. 'Han tomado por consenso la decisión de mantener inalterada la tasa de interés, en la búsqueda de lograr acuerdos en la actual coyuntura', señaló el organismo tras la sesión.

Los indicadores sectoriales sugieren que el Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre superaría los registros del final del año anterior. Sectores como la demanda de energía, la producción manufacturera y el comercio exterior muestran señales positivas. Además, el mercado laboral presenta niveles de desempleo históricamente bajos, con una tendencia creciente en el empleo formal asalariado.

El Emisor advirtió que el panorama externo sigue siendo incierto debido a la prolongación del conflicto en Medio Oriente. Esta situación podría generar presiones al alza en los precios internacionales de los fertilizantes y la energía, endureciendo las condiciones financieras para el país. El Banco de la República enfatizó que las futuras decisiones dependerán estrictamente de la evolución de la información disponible para garantizar la convergencia de la inflación.