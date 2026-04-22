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Minhacienda sobre BanRep y tasas de interés: "Gobierno está dispuesto a dar el debate en la junta"

El ministro de hacienda, Germán Ávila, estuvo en el Congreso en debate de control político junto al gerente del Banco de la República, Leonardo Villar.

Germán Ávila en el Banco de la República
Germán Ávila en el Banco de la República
Foto: Banco de la República / @MinHacienda
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 22 de abr, 2026

En la Comisión Tercera del Senado se dio un debate sobre la política monetaria, allí estuvo el ministro de hacienda, Germán Ávila, y el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar.

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  1. Gerente del Banco de la República, Leonardo Villar
    Leonardo Villar, gerente del Banco de la República.
    Foto: Cortesía Banco de la República
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    “Sí me duele tener que subir tasas de interés": gerente del Banrep en debate en el Congreso

Ávila en el debate aseguró que el Gobierno está dispuesto a ir a la junta del Banco, un tema importante teniendo en cuenta que el ministro se salió de la sesión en la que el emisor decidió aumentar las tasas de interés.

“El Gobierno está dispuesto a continuar con el debate, a dar el debate necesario en la junta directiva, pero también es necesario que conozcamos de parte de las personas, los sectores dentro de el Banco de la República, del gerente del Banco de la República, del equipo económico, de los miembros de la junta que han tomado estas decisiones recientes, si existe la disposición o no de reflexionar en el marco de las diferentes opiniones que se han presentado”, dijo Ávila.

Banco de la República
Banco de la República es el encargado del funcionamiento de Bre-B
Foto: Banco de la República

El ministro también dijo que recientemente el debate se ha centrado en su salida de la junta, pero que hay un tema más importante y tiene que ver con las tasas de interés.

“Y el mensaje que se ha querido transmitir es que hay una expectativa de inflación porque el Gobierno subió el mínimo, ese es el argumento recurrente”, dijo el ministro de hacienda.

Ávila agregó que “inflación sí va a haber, no en Colombia, en todo el mundo”.

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