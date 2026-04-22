“Sí me duele tener que subir tasas de interés": gerente del Banrep en debate en el Congreso

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, estuvo en la Comisión Tercera del Senado en un debate de control político para explicar las políticas monetarias del emisor.

Villar empezó señalando que el aumento del mínimo en un 23% para el 2026 incrementó las expectativas de inflación.

“A finales de 2025, las expectativas de 2026 empezaron a elevarse y presentaron un aumento particularmente fuerte entre diciembre de 2025 y enero de 2026, cuando se anunció el aumento del salario mínimo de las dimensiones que ustedes conocen. Eso aumentó las expectativas de inflación de una manera fuerte”, explicó Villar.

Banco de la República es el encargado del funcionamiento de Bre-B Foto: Banco de la República

El gerente del Banco de la República cuestionó a quienes dicen que el emisor toma decisiones de acuerdo a lo que les dicen los analistas del sistema financiero.



“Eso es una manera de desacreditar al equipo técnico del banco de manera totalmente inadmisible”, dijo Villar, quien también agregó que el equipo técnico del banco “hace un poco más que reducirse a mirar las instrucciones que nos da una lista de analistas del sistema financiero”.

Por otro lado, dijo que a él le dolía el hecho de subir las tasas de interés, pero que son medidas que se deben tomar.

“El ministro —Germán Ávila— me decía que no me creía, no puedo discutir ese tema, pero lo que yo siento es que sí me duele tener que subir la tasa de interés y me duele no poder estar como todos los demás países de América Latina, del mundo, bajando la tasa de interés. Me duele, me encantaría venir aquí y decir que la inflación bajó”, explicó Villar.

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Además, respondió a los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro, quien ha dicho que con estas medidas el Banco de la República puede cometer un genocidio económico.

“Cuando se habla de lo bien que se ha comportado el mercado laboral por parte del Gobierno, lo cual es totalmente legítimo, simultáneamente se dice que estamos generando un genocidio en Colombia por lo que estamos haciendo, como si el Banco de la República no hubiera tenido ninguna función en haber podido bajar la inflación”, señaló Villar.