Le solicito coordinar la política económica con el Gobierno: Petro a gerente del BanRep

El presidente Gustavo Petro le respondió al gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, por la solicitud que hizo ayer desde el Congreso. Villar estuvo en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes este miércoles junto al ministro de hacienda, Germán Ávila, desde allí se refirió a los pronunciamientos que se han hecho desde el Gobierno en los últimos días.

"Yo quiero aprovechar estar sentado con el señor ministro para pedir algo que me parece importante. Yo quiero pedir al Gobierno bajar los ánimos y bajar el lenguaje con el cual se está manejando la relación con el Banco de la República. Lo quiero pedir porque le conviene al país frenar la campaña abierta de descrédito del Banco de la República", dijo Villar.

Gustavo Petro en el Banco de la República. Foto: @petrogustavo / @BancoRepublica

Petro le respondió a Villar con otra solicitud

"Le solicito como presidente de la república elegido por once millones y medio de colombianos, coordinar la política económica con el gobierno, como ordena la constitución, y priorizar ahora el empleo y la producción, sobre todo de alimentos, para bajar la tasa de inflación y para hacer crecer la riqueza nacional y el empleo. El pueblo de Colombia no eligió en el año 2022 la política económica de Duque y espero no lo vuelva a hacer", dijo Petro.

Es importante recordar que las tensiones del Gobierno con el Banco de la República aumentaron cuando el emisor decidió aumentar las tasas de interés en una junta. en ese momento, el ministro Ávila se salió sin que la sesión se hubiera terminado, en un hecho sin precedentes.