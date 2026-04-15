Los funcionarios del Gobierno Petro que salva José Manuel Restrepo: "Valen la pena"

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella, habló en Recap Blu sobre la campaña política, las propuestas y hasta se animó a destacar algunos nombres del Gobierno de Gustavo Petro, pese a que rajó a la administración actual.

El exministro aseguró que este Gobierno ha sido “malísimo”, argumentando que ha debilitado las instituciones, afectado las finanzas públicas y no ha logrado consolidar reformas estructurales en sectores clave como salud y pensiones. En su rol de académico, afirmó que le daría una calificación de 1.5 sobre 10, resaltando únicamente una “mínima estrategia de comunicación” como aspecto rescatable.

"Es un Gobierno que destruyó las instituciones, es un Gobierno que destruyó la capacidad económica sostenible de largo plazo, que enredó las finanzas públicas del país, que ha sido incapaz de encontrar realmente reformas estructurales a este país en salud", dijo.

José Manuel Restrepo Foto: Blu Radio

Los dos funcionarios que salva

A pesar de su balance negativo, el exministro sorprendió al reconocer que dentro del Gobierno sí hay perfiles técnicos destacables. Uno de ellos es Jorge Iván González, a quien elogió por su trabajo en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y por la formulación del plan de desarrollo. Aunque cuestionó su ejecución, aseguró que se trata de “un hombre valioso” que el país debería aprovechar por su visión técnica.



"Él hizo una tarea positiva y es un hombre valioso, es un hombre que Colombia tendría que recuperar, porque creo que representa una mirada distinta desde lo económico, desde lo social", dijo Restrepo.

En la misma línea, mencionó a Mónica Higuera, exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), a quien destacó por su carácter y criterio técnico. Según Restrepo, su postura frente a decisiones en materia pensional evidenció independencia y capacidad para enfrentar propuestas que consideró inconvenientes para el país.

"Es una mujer técnica, es una mujer que tuvo la valentía y el coraje de pararse y decirle: no haga esa estupidez de modificar la norma por medio de la cual se traen las pensiones forzosamente en una forma de cuasi expropiación de las decisiones de inversión de una AFP, o sea, de un fondo privado de pensiones, porque es totalmente absurda. Tener los pantalones de pararse habla muy bien de esa mujer. Yo creo que ese tipo de funcionarios son los que valen la pena", destacó.

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Finalmente, José Manuel Restrepo sostuvo que, de llegar al poder, apostaría por rescatar ese tipo de perfiles dentro del Estado, más allá de las diferencias políticas. “Ese tipo de funcionarios son los que valen la pena”, concluyó, dejando ver que, incluso en medio de un fuerte contraste ideológico, reconoce la importancia del conocimiento técnico en la gestión pública.