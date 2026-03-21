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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / "Hay un riesgo grande de caer en el abismo, de destruir nuestra democracia”: José Manuel Restrepo

"Hay un riesgo grande de caer en el abismo, de destruir nuestra democracia”: José Manuel Restrepo

Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, manifestó que optó por participar activamente en política ante lo que considera un escenario determinante para el país.

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