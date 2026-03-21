"Hay un riesgo grande de caer en el abismo, de destruir nuestra democracia”: José Manuel Restrepo

En medio del actual panorama electoral en Colombia, el candidato a la vicepresidencia José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella, explicó las razones que lo llevaron a sumarse a esta aspiración política y detalló su visión sobre el rumbo que debería tomar el país. En entrevista con El Radar, el exministro enfatizó que su decisión responde a un momento crucial para la nación.

Restrepo aseguró que, tras una reflexión personal, optó por participar activamente en política ante lo que considera un escenario determinante. “El país se la está jugando el todo por el todo… hay un riesgo grande de caer en el abismo, de destruir nuestra democracia y nuestras instituciones”, afirmó, al tiempo que subrayó la importancia de poner su experiencia “en beneficio del país y de los colombianos”.



Independencia política y críticas a la candidatura

Frente a los cuestionamientos sobre la candidatura de Abelardo de la Espriella, Restrepo defendió su carácter democrático. “Si no fuera democrática, yo no estaría aquí”, señaló, destacando que su llegada a la campaña se dio desde un perfil independiente basado en su trayectoria académica y experiencia en el sector público.

Además, insistió en que la propuesta política busca mantener independencia frente a partidos tradicionales y poderes económicos. “Es la oportunidad para demostrarle a Colombia que se puede hacer política con independencia”, sostuvo, aclarando que esto no implica desconocer a otros actores políticos, sino garantizar que las decisiones no respondan a intereses particulares.



Experiencia y aportes a la campaña

El exministro destacó su recorrido en cargos de alta responsabilidad como un valor agregado dentro de la campaña presidencial. “Le aporto experiencia en el sector público… las dos carteras, quizás de las más importantes, que han sido Hacienda y Comercio”, explicó.

Asimismo, resaltó su papel durante la pandemia y su capacidad de gestión: “Enfrenté el COVID, el post-COVID, sé perfectamente lo que significa esos desafíos en la política pública”. A esto sumó su experiencia en el ámbito académico y empresarial, así como su habilidad para generar consensos entre sectores con diferentes posturas.



Propuesta de gobierno y visión internacional

En un eventual gobierno, Restrepo planteó que su rol estaría enfocado en articular a Colombia con el entorno global. “Mi papel va a ser un papel de conectar el país con el mundo”, indicó, mencionando la relación con inversionistas internacionales, calificadoras de riesgo y actores estratégicos en áreas como energía, tecnología y relaciones exteriores.



El candidato también habló sobre las prioridades iniciales de un posible mandato, enfatizando que el trabajo debe comenzar incluso antes de la posesión. “No hay que hablar de los primeros 100 días, sino de los 100 días anteriores”, afirmó, explicando que se requeriría una agenda preparada con decretos y reformas en sectores como salud, economía y seguridad.



Llamado a la unidad nacional

Finalmente, Restrepo hizo un llamado a la construcción de consensos en el escenario político. Señaló que estaría dispuesto a actuar como puente entre distintos sectores ideológicos. “Seremos símbolo genuino de la unidad nacional”, expresó, añadiendo que su compromiso sería gobernar para todos los colombianos, independientemente de sus preferencias electorales.

En ese sentido, concluyó que la prioridad debe ser la unión en torno al futuro del país, reiterando su disposición a facilitar acuerdos en beneficio de la democracia y la institucionalidad.

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