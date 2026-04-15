Militancia de Cambio Radical queda en libertad para apoyar a Valencia o De La Espriella

La bancada de Cambio Radical estuvo este miércoles reunida durante casi tres horas hablando sobre el apoyo del partido de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Es importante recordar que algunos congresistas de Cambio Radical habían pedido que se apoyara a Paloma Valencia y otros habían manifestado su apoyo a Abelardo De La Espriella.

En la reunión de bancada de este miércoles Cambio Radical tomó dos decisiones: la primera es que su militancia no podrá apoyar la candidatura de Iván Cepeda. Por otro lado, el partido decidió dejar en libertad a los militantes para que apoyen a Paloma Valencia o a Abelardo De La Espriella.

Es importante recordar que en horas de la mañana el partido Conservador decidió apoyar la candidatura de Paloma Valencia.



Cambio Radical Foto: suministrada

Además, el partido de la U, a comienzos de esta semana, también había anunciado su apoyo a la senadora del Centro Democrático.

Por su parte el partido Liberal aún no toma una decisión sobre su apoyo de cara a las elecciones del 31 de mayo.