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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Paloma Valencia denuncia amenazas de muerte y alerta sobre deterioro de la seguridad en elecciones

Paloma Valencia denuncia amenazas de muerte y alerta sobre deterioro de la seguridad en elecciones

La candidata presidencial rechazó de manera categórica las amenazas de muerte en su contra que han circulado a través de redes sociales, así como los actos vandálicos registrados contra una sede política del Centro Democrático en Bucaramanga.

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