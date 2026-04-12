Paloma Valencia denuncia amenazas de muerte y alerta sobre deterioro de la seguridad en elecciones

En un comunicado emitido por la campaña de Paloma Valencia la senadora u candidata calificó estos hechos como “extremadamente graves”, al considerar que ponen en riesgo su integridad personal y afectan el libre ejercicio de la actividad política. Según indicó, este tipo de acciones buscan intimidar, generar miedo y condicionar el debate democrático en el país.

La aspirante presidencial advirtió además sobre un deterioro preocupante del ambiente político en Colombia, al rechazar cualquier forma de violencia, intimidación o persecución en el marco del proceso electoral.

En ese contexto, hizo un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación para que actúe de manera inmediata y prioritaria y solicitó que se adelanten las investigaciones correspondientes, se identifique a los responsables y se garantice su judicialización.

Valencia también expresó su preocupación por las condiciones de seguridad en las que se desarrolla la contienda electoral. Aseguró que, a su juicio, no existen garantías suficientes para la oposición y afirmó que estas parecen estar concentradas en el candidato del gobierno.



En esa línea, alertó sobre lo que denominó una posible “combinación de formas de lucha” que, según dijo, podría afectar la transparencia del proceso electoral y generar ventajas indebidas.

Finalmente, la candidata hizo un llamado a la ciudadanía y a los distintos sectores políticos a rechazar de manera unánime cualquier tipo de violencia, tanto física como digital, y a mantenerse vigilantes frente al desarrollo del proceso democrático.