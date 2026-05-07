Carlos Segundo, la voz de Piccolo, Snape y Woody, llega a Comic Con Colombia 2026

La edición 2026 de Comic Con Colombia continúa consolidándose como uno de los eventos más importantes para la cultura geek y el entretenimiento en Latinoamérica. La organización confirmó la participación de Carlos Segundo, una de las voces más emblemáticas del doblaje en español, quien estará presente del 26 al 29 de junio en Corferias, Bogotá, para compartir con miles de seguidores que crecieron escuchando sus interpretaciones en series, películas y producciones animadas de talla internacional.

La noticia ha generado expectativa entre los asistentes, especialmente entre quienes identifican a Carlos Segundo como la voz detrás de personajes icónicos que marcaron varias generaciones. Entre sus interpretaciones más recordadas destacan Piccolo en Dragon Ball Z, Woody en Toy Story, Goofy de Disney, Severus Snape en la saga cinematográfica de Harry Potter y el entrañable ALF, personajes que lo han convertido en un referente indiscutible de la industria del doblaje en Latinoamérica.

La presencia del actor mexicano forma parte de la apuesta de Comic Con Colombia por fortalecer su programación con invitados internacionales ligados al cine, la animación, los videojuegos y el entretenimiento. Para esta edición, la organización busca ofrecer una experiencia más cercana e inmersiva para los seguidores de la cultura pop y el universo geek.

Comic Con en Bogotá // Fotos: Alcaldía de Bogotá y Comic Con

Experiencias exclusivas para los asistentes

Durante su participación en Comic Con Colombia 2026, Carlos Segundo hará parte de la denominada FAN ZONE, un espacio diseñado para el encuentro directo entre artistas y fanáticos. Allí se llevarán a cabo sesiones de firma de autógrafos, fotografías oficiales y grabación de saludos personalizados, actividades que contarán con cupos limitados y que prometen convertirse en uno de los principales atractivos del evento.



Además, el reconocido actor participará en un panel especial en el escenario principal, donde compartirá detalles sobre su trayectoria profesional, el proceso creativo detrás del doblaje y las experiencias que ha vivido interpretando algunos de los personajes más queridos de la televisión y el cine.