Hackeo a celular de Paloma Valencia: Recap - programa completo, 7 de mayo de 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 7 de mayo:



El abogado Jaime Lombana habló del hackeo al celular de Paloma Valencia. Confirmó que ya realizó la denuncia formal ante la Fiscalía y respondió a la publicación de Abelardo De La Espriella.

Confirmó que ya realizó la denuncia formal ante la Fiscalía y respondió a la publicación de Abelardo De La Espriella. Julián Pérez, hermano del periodista desaparecido Mateo Pérez, contó detalles de la búsqueda del joven comunicador y cómo las autoridades están operando para intentar hallarlo.

contó detalles de la búsqueda del joven comunicador y cómo las autoridades están operando para intentar hallarlo. Dron con explosivos encontrado cerca de base de CATAM en Bogotá habría caído hace algunos días, confirmó la FAC.

encontrado cerca de base de CATAM en Bogotá habría caído hace algunos días, confirmó la FAC. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que no hay razones para que el brote de hantavirus se convierta en una epidemia.

El partido entre Deportivo Independiente Medellín y Flamengo tuvo que ser cancelado por los desmanes en las tribunas.