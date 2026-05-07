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Hackeo a celular de Paloma Valencia: Recap - programa completo, 7 de mayo de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de may, 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 7 de mayo:

  • El abogado Jaime Lombana habló del hackeo al celular de Paloma Valencia. Confirmó que ya realizó la denuncia formal ante la Fiscalía y respondió a la publicación de Abelardo De La Espriella.
  • Julián Pérez, hermano del periodista desaparecido Mateo Pérez, contó detalles de la búsqueda del joven comunicador y cómo las autoridades están operando para intentar hallarlo.
  • Dron con explosivos encontrado cerca de base de CATAM en Bogotá habría caído hace algunos días, confirmó la FAC.
  • La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que no hay razones para que el brote de hantavirus se convierta en una epidemia.
  • El partido entre Deportivo Independiente Medellín y Flamengo tuvo que ser cancelado por los desmanes en las tribunas.

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