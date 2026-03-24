Acoso laboral y sexual: proponen política pública integral en Colombia

En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, abordó la crítica situación que enfrentan las mujeres ante el acoso sexual y laboral en Colombia, destacando la necesidad de pasar de los discursos a acciones institucionales profundas.

El alto funcionario enfatizó que la lucha contra estas violencias no debe ser un esfuerzo solitario de las mujeres, sino una causa de la sociedad en su conjunto, donde los hombres tienen la responsabilidad de dejar de ser cómplices silenciosos ante conductas inapropiadas.



Enfoque de género en la justicia: Más que una simple etiqueta

Uno de los puntos más críticos señalados por el ministro es el riesgo de que el "enfoque de género" en las investigaciones judiciales se convierta en una etiqueta administrativa vacía. Cuervo subrayó que para lograr una verdadera justicia no basta con directrices internas, sino que es imperativo un cambio en la cultura de los operadores jurídicos.

Según el ministro, tanto hombres como mujeres dentro del sistema judicial deben ser capacitados y sensibilizados para evitar la revictimización y garantizar que las investigaciones.



Entornos laborales seguros: Una política pública prioritaria

Ante el auge de denuncias que se asemejan a un movimiento "Me Too" local, el Ministerio de Justicia identifica una "ventana de oportunidad" para diseñar políticas públicas sólidas. El ministro propone articular esfuerzos con el Ministerio de Trabajo y la Función Pública para crear entornos laborales protegidos tanto en el sector público como en el privado.

Entre las medidas sugeridas se encuentran protocolos internos que eviten reuniones a solas en contextos de riesgo y desactivar escenarios donde se naturaliza el trato desigual.



Investigación de macrocasos y justicia igualitaria

Respecto a la gestión de las denuncias, el ministro sugirió que la Fiscalía podría utilizar el concepto de "macrocasos" para agrupar denuncias con denominadores comunes, permitiendo una investigación más eficiente e impactante que el análisis caso a caso. Asimismo, Cuervo se refirió a la importancia del trato igualitario dentro del sistema, mencionando su intervención para corregir el trato desigual en los centros de reclusión de figuras públicas, asegurando que ni el género ni el "linaje político" deben derivar en privilegios o discriminaciones procesales.



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