En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sencia
FMI
María Claudia Tarazona
Verónica Alcocer
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Alimentos ultraprocesados

Alimentos ultraprocesados

alimentos ultraprocesados.jpg
Salud

Academia Nacional de Medicina pide mantener los impuestos a los alimentos ultraprocesados

Es malo desayunar pan y café todos los días
Salud

Advierten importante riesgo a colombianos: esto le pasa por desayunar con café y pan todos los días

Alimentos ultraprocesados asociados a mayor riesgo de cáncer, diabetes y enfermedades cardivasculares
Salud

Estos alimentos elevarían el riesgo de cáncer, diabetes e hipertensión, según estudio

Ingeniera de alimentos revela el truco para que el yogur dure hasta dos meses en la nevera
Salud

"El derecho es la información completa": Asoleche sobre nueva regulación de etiquetado de alimentos

Alimentación - alimentos - comida
Salud

Supervivientes de cáncer que coman este tipo de alimentos aumentan riesgo de muerte

Personas con sobrepeso haciendo ejercicio
Salud

Les quitan 'problemón' a personas con sobrepeso: Ley los haría comer saludable

Sellos octagonales para alimentos ultraprocesados
Salud

Colombianos consumen menos azúcar y sodio en ultraprocesados tras medidas de 2022

Educación_profesores_colegio_Pexels.jpg
Pacífico

Red Papaz denuncia que decreto sobre alimentación sana en colegios se estaría retrasando

Alimentos que generan cálculos en los riñones.jpg
Salud

Alimentos que pueden causar cálculos en los riñones y los consume casi a diario, según uróloga

mujer sorprendida por pruductos alimenticios que pueden tener colorante rojo nº 3 (eritrosina).
Salud

El colorante oculto en sus alimentos favoritos que podría "inducir el cáncer", alerta la FDA

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad