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Papa León XIV presenta evolución postoperatoria normal e inicia la fisioterapia respiratoria

El papa, que permanece ingresado en el Políclinico Gemelli de Roma, fue operado el martes de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía vídeoasistida.

Papa-Leon-XIV-Hospital-Gemelli-AFP.jpg
Papa León XIV en el hospital Gemelli
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

El papa León XIV presenta una evolución postoperatoria normal, tras los análisis de sangre y radiografía de tórax de esta mañana, y ha iniciado la fisioterapia respiratoria, informó este miércoles la Oficina de Prensa del Vaticano.

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"Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax previstos tras la intervención. Los resultados confirman una evolución postoperatoria normal: los valores se encuentran dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada", reza el comunicado de los médicos.

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El papa, que permanece ingresado en el Políclinico Gemelli de Roma, fue operado el martes de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía vídeoasistida.

Gospital-Gemelli-AFP.jpg
Hospital Gemelli
Foto: AFP

En la información difundida por la Santa Sede también se indica que el papa ha realizado este miércoles fisioterapia respiratoria, ha comenzado a caminar y ha reanudado su alimentación habitual tomando el desayuno y el almuerzo.

Papa León XIV
Papa León XIV.
Foto: AFP

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Además, fuentes vaticanas han confirmado que León XIV se encuentra bien y de buen humor.

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El comunicado, que cita al médico personal del papa, Luigi Carbone, y el jefe de cirugía torácica del Gemelli, Stefano Margaritora, concluye con que "la evolución sigue según lo previsto".

La información remitida este miércoles por la Santa Sede no hace referencia a próximos tratamientos y queda por conocer el resultado de los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos recuperados en la intervención, para posibles tratamientos.

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Estos exámenes necesitan su tiempo, dijeron fuentes vaticanas, que estiman que los resultados podrían estar en una semana.

Otros detalles conocidos este miércoles de fuentes vaticanas se refieren a las pruebas diagnósticas practicadas al papa con anterioridad a la operación, que consistieron en una broncoscopia robótica con biopsia y un tac torácico.

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