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Blu Radio  / Mundo  / El papa León XIV salió de cirugía: éxitosa extirpación del nódulo pulmonar

El papa León XIV salió de cirugía: éxitosa extirpación del nódulo pulmonar

El propio papa anunció el pasado domingo, tras el rezo del ángelus, que se sometería a esta intervención tras detectársele un nódulo en un pulmón.

Papa León XIV
Papa León XIV.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

La operación a la que se ha sometido el papa León XIV para extirparle un nódulo en el pulmón ha concluido con éxito, informó este martes la oficina de prensa del Vaticano.

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"La intervención ha concluido positivamente, dentro de los plazos y según lo previsto, y el Santo Padre ha regresado a su habitación", indica el comunicado vaticano remitido a los medios.

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La intervención del pontífice, de 71 años, se llevó a cabo en el Hospital Gemelli de Roma y estuvo a cargo de un equipo médico dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones de estas características.

Papa León XIV en misa multitudinaria en Francia
Papa León XIV en misa multitudinaria en Francia.
Foto: AFP

León XIV, que fue operado esta tarde, ingresó hoy mismo en el Policlínico Gemelli poco después de la 1:00 p.m. hora local (6 de la mañana en Colombia) y realizó su ingreso a pie y de manera serena, acompañado por sus dos secretarios y su médico personal.

El propio papa anunció el pasado domingo, tras el rezo del ángelus, que se sometería a esta intervención tras detectársele un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy inicial y bien localizado.

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La operación se produjo a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y a Perú del 6 al 17 de noviembre.

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