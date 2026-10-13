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Blu Radio  / Mundo  / Papa León XIV cancela todas sus audiencias hasta el 20 de octubre por su hospitalización

Papa León XIV cancela todas sus audiencias hasta el 20 de octubre por su hospitalización

La detección del nódulo se produjo durante una revisión médica rutinaria, según informaron fuentes de la oficina de prensa del Vaticano.

Papa León XIV en misa multitudinaria en Francia
Papa León XIV en misa multitudinaria en Francia.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

El papa León XIV ha cancelado todas sus audiencias hasta el próximo martes 20 de octubre debido a su hospitalización, que tendrá lugar mañana, por la operación a la que debe someterse para la extirpación de un nódulo en el pulmón.

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En un comunicado difundido por la oficina de prensa de la Santa Sede, la Prefectura de la Casa Pontificia notificó este lunes la cancelación de estas reuniones que forman parte de la agenda de trabajo diaria de León XIV.

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El papa estadounidense-peruano anunció públicamente el pasado domingo tras el rezo del Ángelus que debe someterse a una operación para extraer un nódulo detectado en un pulmón que, según precisó, está en fase muy temprana y bien localizado.

Papa-Leon-XIV-AFP.jpg
Papa León XIV
Foto: AFP

La detección del nódulo se produjo durante una revisión médica rutinaria, según informaron fuentes de la oficina de prensa del Vaticano.

Las mismas fuentes indicaron este lunes que el papa será hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma mañana martes a mediodía.

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En la mañana de hoy lunes, el pontífice, de 71 años, ha cumplido su agenda de trabajo con normalidad y se ha reunido con varios arzobispos de diversas partes del mundo, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.

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