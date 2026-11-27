Una preparación familiar para las fiestas de fin de año terminó en una tragedia que dejó a cuatro niños sin su madre. Una mujer de 32 años murió tras recibir un disparo en la cabeza en circunstancias que ahora son materia de investigación. Su esposo fue detenido días después y enfrenta cargos por asesinato.

El caso ocurrió el 14 de noviembre en una vivienda de Rossville, en el condado de Walker, Georgia, Estados Unidos. La víctima fue identificada como Bonnie Lashea Allen, quien llevaba más de ocho años casada con Gene McCall Allen, de 33 años. Según la información recopilada por las autoridades, ese día la pareja había tenido un desacuerdo relacionado con las compras navideñas para sus cuatro hijos.

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La Policía llegó al domicilio después de recibir una llamada de emergencia. Allí encontró al hombre intentando auxiliar a su esposa, quien tenía una herida de bala en la cabeza. Aunque los equipos de atención trasladaron a Bonnie a un hospital, los médicos no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de las lesiones.

Inicialmente, Gene sostuvo que el disparo había sido accidental. En su declaración, aseguró que el arma estaba dentro de un armario y que se accionó involuntariamente. No obstante, los investigadores documentaron que la pistola se encontraba en uno de los estantes superiores del mueble, con el cañón dirigido hacia la habitación.



A Georgia father of four shot his wife in the head following an argument over their children’s Christmas presents.



On November 14, at approximately 7:52pm, deputies responded to a home on Cardinal Lane in Rossville, Georgia.



A child directed deputies to the bedroom, where Gene… pic.twitter.com/RlGuUIju8N — Rose (@901Lulu) November 26, 2026

La discusión antes del crimen

En medio de las primeras indagaciones, el hombre contó que había tenido una discusión con Bonnie por los regalos que tenían previsto entregarles a sus hijos en Navidad. Según su versión, ella estaba inconforme con el costo del envío y tenía inquietudes sobre la calidad de los productos adquiridos.

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Gene también reconoció ante las autoridades que había consumido cuatro cervezas durante el día. Con estos elementos, los detectives de la Walker County Sheriff's Office asumieron la investigación para establecer cómo se produjo el disparo y determinar las responsabilidades en la muerte de la mujer.

El 20 de noviembre, seis días después del fallecimiento, el hombre fue arrestado y acusado de asesinato. Desde entonces permanece detenido en el centro de reclusión del condado de Walker, sin derecho a fianza, mientras avanza el proceso judicial.

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Familiares quedaron a cargo de los cuatro menores

La muerte de Bonnie dejó a sus cuatro hijos bajo el cuidado de otros integrantes de la familia, quienes también pusieron en marcha una campaña de recaudación de fondos para responder por los gastos de los menores. La iniciativa busca reunir recursos para alimentación, ropa y otras necesidades básicas.

En el mensaje publicado para despedirla, sus seres queridos destacaron el papel que desempeñaba en la vida de sus hijos y la cercanía que mantenía con ellos. La recordaron como una mujer dedicada a su familia, cuyo mayor interés era compartir momentos con las personas que amaba.

“Bonnie era una madre maravillosa que nunca perdía la oportunidad de apoyar a sus hijos”, expresaron sus familiares. También mencionaron que disfrutaba de acampar y realizar actividades al aire libre.

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Mientras sus allegados buscan garantizar la estabilidad de los cuatro menores tras la pérdida de su madre, Gene McCall Allen continúa bajo custodia de las autoridades, a la espera de que avance el proceso en su contra.