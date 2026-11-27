Erin Patterson, la mujer condenada en Australia por asesinar a tres familiares con setas venenosas en 2023, presentó este viernes una solicitud ante el Tribunal Superior de Australia para que revise su caso. El recurso llega después de que, el mes pasado, un tribunal de apelaciones eliminara cualquier posibilidad de que obtenga la libertad condicional.

La petición fue radicada por los abogados de Patterson en el último día del plazo legal, contado desde que el Tribunal de Apelaciones de Victoria, en el sur del país, rechazó su impugnación de la condena y aceptó, en cambio, la solicitud de la Fiscalía para endurecer la pena.

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Qué debe decidir ahora el Tribunal Superior de Australia

El Tribunal Superior de Australia deberá determinar si concede un permiso especial para examinar el caso. Esta resolución, según la información disponible, podría tardar varios meses.

La solicitud constituye la última vía inmediata de recurso para Patterson, de 52 años. Si los magistrados rechazan estudiar el caso, la condenada podría permanecer en prisión hasta su muerte.



Esta fotografía, tomada el 12 de mayo de 2025, muestra a Erin Patterson llegando en la parte trasera de un vehículo de transporte penitenciario al Tribunal de Magistrados de Latrobe Valley en Morwell, Australia. Una mujer australiana asesinó a los padres y a la tía de su esposo al añadir hongos tóxicos a su almuerzo de ternera Wellington, según dictaminó un jurado el 7 de julio, en el clímax de un juicio que dio la vuelta al mundo. La entusiasta cocinera casera Erin Patterson ofreció una cena íntima en julio de 2023 que comenzó con charlas amistosas y una oración ferviente, pero terminó con tres invitados muertos. AFP

El caso de las setas venenosas: los hechos por los que fue condenada

Patterson fue declarada culpable en julio de 2025 de los asesinatos de sus exsuegros, Don y Gail Patterson, y de Heather Wilkinson, hermana de Don Patterson.

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Los hechos ocurrieron en julio de 2023 en la vivienda de la condenada, ubicada en Leongatha, en el estado de Victoria. Allí sirvió a sus invitados un almuerzo de solomillos Wellington preparados con setas de la especie Amanita phalloides, conocida como oronja verde o sombrero de la muerte, uno de los hongos más tóxicos.

Un sobreviviente tras 54 días hospitalizado

Ian Wilkinson, esposo de Heather Wilkinson, también resultó intoxicado durante el almuerzo. Sin embargo, logró sobrevivir después de permanecer 54 días hospitalizado.

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De 33 años de prisión a cadena perpetua sin libertad condicional

En la sentencia inicial, Erin Patterson recibió una condena que le permitía solicitar la libertad condicional después de cumplir 33 años de prisión.

No obstante, en octubre pasado, el Tribunal de Apelaciones de Victoria consideró que sus delitos fueron "fríos y calculados" y determinó que debía permanecer encarcelada durante el resto de su vida. Con esta decisión, el tribunal acogió la petición de la Fiscalía de endurecer la pena.

Los siete argumentos de la defensa que fueron rechazados

En la apelación, la defensa de Patterson presentó siete argumentos con los que buscaba anular las condenas. Entre ellos figuraban supuestas irregularidades en el proceso judicial por el alojamiento de los miembros del jurado en el mismo hotel en el que se hospedaban agentes policiales.

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Los abogados también plantearon objeciones a las pruebas de telefonía móvil y cuestionaron decisiones tomadas por el juez del juicio. Todos los argumentos fueron rechazados por el Tribunal de Apelaciones.

Erin Patterson, acusada por matar a la familia de su esposo con hongos tóxicos Foto: AFP

La versión de Erin Patterson durante el juicio

A lo largo del proceso judicial, Patterson negó haber cometido los asesinatos. Según su versión, las setas venenosas pudieron mezclarse de manera accidental con otros hongos silvestres utilizados en la preparación de la comida.

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La acusada también afirmó que intentó destruir pruebas porque entró en pánico tras enterarse de la intoxicación de sus invitados.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía

La Fiscalía, por su parte, presentó ante el tribunal un conjunto de pruebas para sustentar la acusación. Entre ellas se encontraban registros de antenas telefónicas que situaban a la acusada cerca de zonas donde crecían setas venenosas.

El ente acusador también expuso la desaparición de un deshidratador utilizado para preparar los hongos, así como el presunto suministro de un teléfono falso a los investigadores que tenían a cargo el caso.

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Próximos pasos en el caso Patterson

Con la presentación del recurso, el proceso queda ahora en manos del Tribunal Superior de Australia, la máxima instancia judicial del país. Mientras los magistrados deciden si otorgan el permiso especial para revisar la condena, Erin Patterson continuará cumpliendo la pena de cadena perpetua impuesta por el Tribunal de Apelaciones de Victoria.