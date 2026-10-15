El papa León XIV continúa su hospitalización: pasó bien la noche, se levantó y desayunó

El papa León XIV continúa su convalecencia en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece ingresado tras ser operado el martes de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón, y pasó bien la noche, se levantó y desayunó, según informaron este jueves fuentes vaticanas.

El pontífice fue sometido el martes por la tarde a una intervención quirúrgica en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida.

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Según el último parte médico difundido este miércoles por la Santa Sede, León XIV presenta una evolución posoperatoria normal y los análisis de sangre y la radiografía de tórax que le han hecho hoy arrojan valores "dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada".

León XIV también comenzó este miércoles a caminar y a realizar fisioterapia respiratoria y por la tarde concelebró misa en la décima planta del hospital, informaron fuentes vaticanas.



El Vaticano prevé que el papa permanezca ingresado durante aproximadamente una semana y ha cancelado sus compromisos oficiales hasta el próximo 20 de octubre, aunque la duración de la hospitalización dependerá de su evolución clínica.

Por el momento, los partes médicos no hacen referencia a próximos tratamientos y queda por conocer los resultados de los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos recuperados en la intervención, para posibles tratamientos.