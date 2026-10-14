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“Les pido por favor, recen por mí, así como yo rezo por ustedes”: papa León XIV por su operación

El papa León XIV envió su primer mensaje por la cirugía de pulmón, escrito por él este martes antes de entrar al procedimiento. Allí agradeció las oraciones de los fieles.

Papa León XIV
Papa León XIV.
Foto: AFP
Por: Gabriela Calderón
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

El papa León XIV envió su primer mensaje público después de someterse a una cirugía de pulmón en el hospital Gemelli de Roma. El pontífice agradeció las oraciones de los fieles y religiosos que han estado pendientes de su estado de salud, en una comunicación escrita y firmada el martes 13 de octubre, poco antes de ingresar al centro médico para ser intervenido por un adenocarcinoma pulmonar.

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El mensaje fue leído este miércoles durante la clausura del encuentro internacional por el décimo aniversario de Amoris Laetitia, la exhortación apostólica del papa Francisco sobre el amor en la familia. Aunque León XIV no pudo participar presencialmente en las actividades, expresó su agradecimiento a los obispos, las familias y los representantes de las Iglesias católicas que hicieron parte de la reunión. También destacó la importancia de compartir experiencias, escuchar las dificultades de las familias y trabajar conjuntamente para fortalecer su participación en la vida de la Iglesia.

El Papa León XIV pronuncia un discurso el 21 de abril de 2026.
El Papa León XIV pronuncia un discurso el 21 de abril de 2026. Foto AFP.

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El pontífice aseguró que leerá las conclusiones y reflexiones del encuentro y que, posteriormente, ofrecerá sus propias consideraciones. Además, animó a los participantes a llevar lo aprendido a sus diócesis y comunidades, continuar anunciando el Evangelio junto a las familias y promover su participación activa en las iglesias locales.

Al finalizar, pidió que siguieran rezando por él, al tiempo que expresó su cercanía espiritual y les impartió su bendición apostólica.

En cuanto a su estado de salud, el Vaticano informó que el papa pasó su primera noche en el hospital de manera tranquila y mantiene un buen estado de ánimo. Este miércoles comenzó la fisioterapia respiratoria, empezó a caminar y retomó progresivamente su alimentación habitual, según aseguraron.

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