En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Museo Nacional
San Andrés
Protestas en Francia
Mancuso

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Florida acusa al líder cubano Raúl Castro por derribo de avionetas en 1996

Florida acusa al líder cubano Raúl Castro por derribo de avionetas en 1996

El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos derribaron dos avionetas desarmadas de la organización "Hermanos al Rescate". En el ataque murieron los cuatro tripulantes de la organización, que pretendía ayudar a balseros cubanos a llegar a Florida.

Raúl Castro, líder cubano.
Raúl Castro, líder cubano. Foto AFP.
Por: AFP
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

La fiscalía del estado de Florida anunció este lunes que presentó cargos por asesinato contra el expresidente cubano Raúl Castro, en relación con el derribo de dos avionetas en 1996.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La acusación es independiente a la que hizo el gobierno estadounidense el 20 de mayo pasado. "Estamos anunciando cargos estatales contra Raúl Castro, junto con una orden de arresto por conspiración para cometer homicidio en primer grado", dijo en rueda de prensa el fiscal de Florida, James Uthmeier.

Raúl Castro.
Raúl Castro. Foto AFP.

Últimas noticias

Protestas-Francia2-EFE.jpg
Mundo

Las razones de las violentas protestas en Francia: van 2.000 detenidos y millonarios daños

Cura murió tras caerle una cruz
Mundo

¿Quién era Patricio Sánchez? el sacerdote que murió tras caerle una cruz durante una misa

Publicidad

El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos derribaron dos avionetas desarmadas de la organización "Hermanos al Rescate". En el ataque murieron los cuatro tripulantes de la organización, que pretendía ayudar a balseros cubanos a llegar a Florida.

Un tercer aparato, donde viajaba su líder, José Basulto, logró escapar por poco. Los aviones cayeron en aguas internacionales. En ese momento, Raúl Castro, hoy de 95 años, era ministro de Defensa de Cuba.

El fiscal federal para el distrito sur de Florida, Jason Reding Quiñones, explicó que el sistema judicial permite que tanto el gobierno federal como los estados "procesen las violaciones a sus respectivas leyes".

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

"Eso significa dos procesos judiciales separados, cada uno por cuenta propia", indicó. La nueva imputación ocurre en medio de tensiones entre Cuba y Estados Unidos por el bloqueo petrolero que impuso Washington desde enero, que ha agravado la crisis económica y energética de la isla.

Relacionados

Cuba

Raúl Castro

Publicidad

Publicidad

Publicidad