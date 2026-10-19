Mujer de 78 años se atravesó frente a un robot repartidor y terminó arrestada: esta fue su razón

Un robot repartidor que circulaba por una calle de Filadelfia, Estados Unidos, se encontró con un obstáculo que no pudo esquivar. Sin embargo, esta vez no se trataba de un vehículo mal estacionado ni de una falla técnica, sino de una mujer que se había plantado deliberadamente frente a él y no tenía ninguna intención de moverse.

El episodio tuvo lugar el pasado miércoles 14 de octubre, cerca del conocido mercado Reading Terminal, y terminó con la intervención de la Policía. El enfrentamiento quedó registrado en video y comenzó a circular en redes sociales.

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La protagonista fue Carolyn Marvin, una profesora de retirada de 78 años de la Universidad de Pensilvania, quien posteriormente explicó a medios locales que su comportamiento no fue producto de la casualidad.

¿Por qué la mujer bloqueó un robot repartidor de Uber Eats?

Marvin acababa de salir de una cita médica para vacunarse contra la influenza cuando vio uno de los pequeños robots que realizan entregas a través de la aplicación de comida. En lugar de continuar su camino, decidió colocarse delante del vehículo autónomo para impedir que avanzara.



Según explicó a medios estadounidenses, su intención era protestar contra el uso de máquinas para realizar trabajos que tradicionalmente desempeñan personas.

La mujer considera que las compañías están reemplazando repartidores humanos por robots para reducir costos y aumentar sus ganancias. Por eso, cada vez que se encuentra con uno de estos dispositivos y tiene tiempo disponible, intenta detenerlo.

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De hecho, en declaraciones a medios locales, reconoció que lleva varios meses realizando esta acción y que otros encuentros similares ya habían circulado por internet.

A sidewalk standoff in Philadelphia is sparking a fierce debate over the future of automation.



A recent video shows a woman intentionally blocking an autonomous delivery robot from navigating a city path. Refusing to step aside, she defended her actions by stating she had no… pic.twitter.com/sC0qpx5MXr — Cybernews (@Cybernews) September 26, 2026

¿Por qué la Policía arrestó a la mujer que bloqueó al robot?

De acuerdo con la Policía de Filadelfia, varios agentes acudieron al lugar después de recibir un reporte sobre el altercado.

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Los uniformados le pidieron repetidamente a Marvin que se apartara para permitir que el robot continuara su entrega. Sin embargo, la mujer se negó a obedecer las instrucciones y terminó siendo esposada.

Las autoridades la acusaron de alteración del orden público y, posteriormente, quedó en libertad con una citación.

La exprofesora alega que estaba ejerciendo su derecho a manifestarse pacíficamente en un espacio público y aseguró que planea impugnar la acusación. También confirmó que no piensa abandonar su particular protesta, pues, para ella, detener estos vehículos es una manera de alertar a los transeúntes sobre el futuro del trabajo.

🇺🇸 | Una mujer de edad avanzada fue detenida en Filadelfia tras bloquear el paso de un robot repartidor, alegando que estas máquinas están desplazando a los trabajadores humanos.

pic.twitter.com/GrtG9Nl14W — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 17, 2026

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¿Cómo funcionan los robots repartidores de Uber Eats?

Los pequeños vehículos que motivaron el incidente comenzaron a operar en algunas zonas de Filadelfia en marzo de 2026, como parte de una colaboración entre Uber Eats y la empresa tecnológica Avride.

Estos robots, que se desplazan por las aceras, transportan pedidos de comida en un compartimento cerrado y utilizan tanto sensores como cámaras para reconocer obstáculos durante sus recorridos.

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Su propósito es automatizar determinadas entregas de corta distancia, aunque su presencia también ha cuestionado el uso del espacio público y el impacto de estas tecnologías sobre los empleos tradicionales.

El caso de Marvin refleja precisamente ese desacuerdo, ya que, mientras algunas personas consideran que los robots pueden facilitar los domicilios, otras cuestionan que las empresas sustituyan tareas humanas mediante sistemas automatizados.

Por ahora, la mujer de 78 años insiste en que seguirá protestando y asegura que continuará defendiendo su posición cada vez que se encuentre con uno de estos pequeños repartidores