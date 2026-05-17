Así entrenan a robots que reemplazarán trabajos humanos: millones de empleos cambiarían pronto

La tecnología ha evolucionado demasiado en los últimos años, cambiando la forma en que las personas viven y trabajan. Hoy en día, los avances son tan rápidos que ya no solo ayudan a la gente , sino que también están empezando a reemplazar algunos trabajos humanos.

Un claro ejemplo de esto es cómo se están entrenando robots humanoides para hacer tareas que antes solo podían hacer las personas.

En China, los robots humanoides están creciendo en número rápidamente y para que estos robots aprendan, necesitan grandes cantidades de datos, lo que ha creado nuevos trabajos como recolectores y auditores de datos.



Así entrenan a robots que reemplazarán trabajos humanos

Según un informe de un centro de análisis de datos en el territorio chino, los recolectores se encargan de enseñar a los robots tareas básicas, como organizar la mesa o colocar la vajilla, algo que normalmente haría un camarero.

Para lograrlo, se usan dispositivos avanzados que registran información muy detallada. Estos equipos pueden captar aspectos como la dureza, la suavidad o la textura de los objetos.



“Es como si los robots pudieran sentir lo que tocan, gracias a más de 3.000 puntos de contacto que recopilan hasta 80 tipos diferentes de información”, indica el centro de investigación. Esto permite que los robots no solo repitan movimientos, sino que entiendan mejor lo que hacen.

De acuerdo con los expertos, antes, los robots se entrenaban de forma más simple, controlados a distancia por humanos; sin embargo, este método era lento, costoso y poco preciso, ya que no incluía información del tacto.

Ahora, los nuevos sistemas funcionan de forma más parecida al cuerpo humano, captando sensaciones desde la vista hasta el contacto físico.

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En medio de esta nueva dinámica, el centro de análisis de datos indica que aparece otro trabajo importante, el de auditor o verificador de datos. Estas personas revisan si las acciones hechas durante el entrenamiento son correctas o no. Por ejemplo, si una tarea debía hacerse con la mano izquierda y se hizo con la derecha, se marca como error.

Tanto los aciertos como los errores se usan para enseñar a los robots, igual que un niño aprende de lo que hace bien y mal.

Actualmente, se están creando grandes bases de datos en todo el país, con más de 20 millones de registros. Según el centro de análisis, solo en los primeros meses de 2026, se añadieron millones de nuevos datos, mostrando un crecimiento muy rápido.

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*Con información de la Alianza Informativa Latinoamericana

